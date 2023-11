Ruptura de una de las parejas de 2023. Aitana y Sebastián Yatra ya no están juntos. A muchos les a pillado por sorpresa, a otros no tanto.

"Nos queremos un montón, somos y seremos buenos amigos", ha respondido Yatra a la prensa en su salida de un aeropuerto a la pregunta que qué tal iba su relación con Aitana. Así, el cantante ha confirmado que ahora mismo "estamos los dos solteros" y que esperan seguir siendo "grandes amigos de la vida".

Sebastián Yatra cuenta que Aitana y él ya no están juntos https://t.co/y4YQQUwKpH — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) 27 de noviembre de 2023

"Andamos cada quien siguiendo su camino", ha confesado. También ha asegurado que la quiere "muchísimo" y que han vivido una "historia muy bonita este año". "Se lo merece, yo la adoro", ha concluido sobre el concierto de Aitana en México.ç

Esta semana, la cantante catalana se rompía durante su concierto en Bogotá por su 'alpha tour' y decidía sincerarse con sus seguidores sobre el momento que estaba atravesando. "Hoy no estoy tan bien emocionalmente; no pasa nada, hay días que estás bien y otros que no", confesaba la joven.

A pesar de los rumores sobre una posible crisis, la ruptura ha pillado a todos por sorpresa. Y es que el colombiano acudió al último concierto de Aitana en Madrid hace unas semanas.