Dos semanas después de que se hiciese pública la separación de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas, y de que la artista revelase que no se trata de una ruptura definitiva sino de una decisión temporal para retomar su relación con la misma ilusión que tenían por un proyecto común cuando se dieron el 'sí quiero' en junio de 2021, la situación sigue exactamente igual entre el todavía matrimonio.

La cantante y el doctor continúan viviendo separados y, mientras ella está volcada en su faceta de presentadora del renovado 'Operación Triunfo' en Amazon Prime Video, él se mantiene alejado de los focos y todavía no ha hecho ninguna declaración sobre este 'stand by' entre ambos del que por el momento no hay ninguna novedad.

Reconciliación

Aunque el entorno de Chenoa da por hecho que la reconciliación se producirá más temprano que tarde porque están convencidos de que la artista y el urólogo están hechos el uno para el otro, lo cierto es que en su última aparición este martes hemos visto a la hispano-argentina más seria que nunca.

Cabizbaja y sin ganas de dar explicaciones sobre su relación con Miguel, la cantante de 'Cuando tú vas' ha guardado silencio y tan solo ha asegurado que se encuentra "muy bien", dejando en el aire si ha podido hablar con su marido y cómo están las cosas entre ambos.

Sin embargo, no ha podido evitar que se le haya escapado un suspiro cuando le hemos preguntado si su separación es definitiva o si hay posibilidades de reconciliación a pesar de que ya han pasado dos semanas y nada se sabe de un posible acercamiento con el médico.

"Perdón" ha añadido muy seria y visiblemente incómoda con la presencia de cámaras tanto en la estación del Ave de Barcelona como en la de Madrid, dejando claro que no piensa pronunciarse públicamente -por lo menos por el momento- sobre esta crisis matrimonial que se está alargando más de lo que se pensaba en un principio.