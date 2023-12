Pepe Navarro está teniendo un año complicado. El presentador, periodista y escritor español está obligado a enfrentarse a un nuevo juicio debido a una denuncia impuesta por su exnovia, Vanessa Martín.

Todo viene de una aparición en televisión que hizo en 2022, durante una entrevista de Ivonne Reyes en el programa de Emma García, donde la insultaba a ella pero también a otra de sus exparejas, Vanessa Martín. Exclamó lo siguiente: "Ivonne y Vanessa mienten constantemente y no tienen vergüenza. Son dos personas indignas, repugnantes. ¿Cómo es posible que tengan el morro y la cara, de que sigan contando esas mentiras?".

Después, en una entrevista para La Razón, Vanessa aseguró haber tenido una relación de 3 años con él (afirmando también que estuvo embarazada) y se planteó denunciarle por aquel entonces, por lo que lo dejó en manos de sus abogados: "Ya no quiero entrar en su juego porque quiere que pierda los papeles y no lo voy a hacer, porque esto me roba muchísima tranquilidad y no quiero darle pie a que siga difamando. Yo tengo mi verdad judicial y esa es la única que existe", afirmaba.

Ahora, el presentador volverá a pisar los tribunales, no por Ivonne Reyes (con quien mantiene un conflicto histórico porque ella asegura que su hijo lleva el ADN de Navarro) según informa El Español. Deberá declarar ante un juez por un supuesto presunto delito de injurias y calumnias a Vanessa Martín. Habrá que esperar para saber cómo se desarrolla este caso.