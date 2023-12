En medio de una gran expectación y después de muchas especulaciones, Isabel Preysler presenta su nuevo documental de la mano de Disney+ en el que revela todos los detalles de su exclusiva Navidad después de muchos años convertida en la 'anfitriona perfecta' en estas fechas. Lejos de contar con el apoyo de alguna de sus hijas, Isabel ha reaparecido en solitario para la presentación de 'Mi Navidad' donde la hemos podido ver de lo más cercana y cariñosa con los medios.

Feliz en la nueva etapa que está viviendo en su vida, la 'reina de corazones' no quiere ni oír hablar del amor: "Estoy rodeada de amor. Vamos, amor de mis nietos tengo a tope y es lo más". Si tiene que hacer un balance del momento personal y familiar que está atravesando, confiesa: "En un momento muy bien, muy bien. Con mucha paz". Amante de la Navidad, Isabel reconoce que son unas fechas en las que se acuerdan mucho de los que ya no están, en este caso de Miguel Boyer al que estaban muy unidos: "La mayoría de las navidades las hemos pasado con él, casi todas. Hasta que el pobre Miguel se murió, pero incluso cuando estuvo enfermo, ha podido disfrutar de las navidades".

Orgullosa como madre, Isabel no puede esconder una gran sonrisa en el rostro cuando le preguntan por la vida de alguno de ellos: "Es lo que más orgullosa me hace sentir. También me hace muy orgullosa que sus trabajos y lo que han conseguido en la vida pero, por supuesto, que sean buenas personas, para mí es lo más importante". A pocos días de comenzar las celebraciones, Isabel explica cómo serán sus Navidades este año: "Van a ser en Miami, todos juntos".

Más que habituada a las críticas que provoca con cada uno de sus movimientos, Isabel aseguró que desconocía las palabras que Carmen Lomana había tenido hacia ella tachándola de vulgar: "Ah, no sé" a lo que añadía "ya me imagino que me vais a criticar mucho".