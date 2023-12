La reconocida presentadora Pilar Rubio ha vuelto a responder de manera tajante a los persistentes rumores de crisis en su matrimonio con el futbolista Sergio Ramos. Desde hace semanas, ambos se encuentran en el foco mediático tras la posibilidad de que hubiesen roto su relación después de 11 años juntos.

Durante la presentación de la nueva programación de Televisión Española, la modelo ha aprovechado para desmentir esa crisis matrimonial de la que todo el mundo habla: "Nosotros siempre hemos sido una familia unida, que nos amamos con locura y disfrutamos cada día juntos. De momento es así y seguirá siendo así. Siento que cada día se inventan una tontería nueva, pero evidentemente sabéis que no tenemos tiempo. Y menos con tantos programas de estar desmintiendo."

La presentadora también ha expresado su frustración ante los constantes rumores y especulaciones sin fundamento que circulan en los medios: "Es verdad que es un poco triste que confundáis a la gente a veces con declaraciones que no tienen mucha base. Pero os agradezco el interés y de verdad no os preocupéis, estamos muy bien, nos queremos mucho, somos muy felices, no estoy embarazada, no tenemos crisis, entonces no sé, tenemos una vida muy normal. Siento que os gusten tanto las telenovelas turcas."

Asimismo, Pilar Rubio ha negado categóricamente tener problemas con su familia política: "Dicen tantas tonterías que es un poco alucinante. Yo de verdad que hago kickboxing, no necesito pegarme con nadie fuera".

También ha querido destacar su aprecio por Sevilla, desmintiendo cualquier afirmación en contrario: "Súper bien. Todo bien. Es una maravilla estar allí, un tiempo espectacular, y no sé, es una ciudad que conozco bastante porque he estado trabajando muchos años en Canal Sur, tengo muchos amigos allí, entonces es como estar en casa también. Además, yo tengo lo bueno de los dos sitios, que tengo Madrid, en la que estoy mucho tiempo por trabajo, y tengo el campo en Sevilla y mi familia, o sea que es una buena combinación".

Con entusiasmo, Pilar ha compartido su emoción por volver a trabajar con TVE, esta vez participando en un reality de maquillaje, resaltando el significado especial que tiene para ella esta colaboración con la cadena televisiva.