Cuatro ofreció anoche una nueva entrega de 'Te falta un viaje', el docurreality en el que Paz Padilla recorre el mundo junto a su hija, Anna Ferrer, para descubrir cómo se afronta la muerte en diferentes culturas. En la entrega de ayer, viajaron hasta México para vivir en primera persona el tradicional Día de Muertos.

Antes de la emisión del programa, Anna compartió una publicación en Instagram con varias fotografías de su estancia en México, donde sufrió un problema de salud que acarreó durante varios días. "Un virus mexicano me cogió cariño y se vino conmigo a España y todo", aseguró junto a una imagen en la que aparece con una bebida isotónica.

A través de sus stories, la influencer dio más detalles sobre este contratiempo que, afortunadamente, solo se quedó en un susto. "Como era de esperar, me puse malísima", confesó Ferrer en la mencionada red social: "No sé que cogí, pero me duró 15 días". "Luego me decís si disimulé bien o se me nota en el programa", les pidió a sus seguidores.

A lo largo del programa, madre e hija visitaron Ciudad de México y el colorido barrio de Coyoacán. Además, navegaron por la Venecia mexicana en trajinera y se adentraron en Tepito, una de las zonas más peligrosas. "Mi madre se empeñó en ir. Nos tuvo que acompañar gente del barrio para protegernos", aseguró Ferrer.

Además, en una conversación con su madre, hizo una confesión sobre su infancia. "En los viajes, como nadie te conoce, te vuelves más Paz Padilla. ¿Tú sabes lo mal que lo he pasado de pequeña? Todo el mundo me dice que cómo he salido yo tan normal", aseguró antes de revelar que son sus amigos quienes le dicen eso. "¡Serán cabritos!", exclamó con humor la presentadora.