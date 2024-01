Tras meses de intensidad y revuelo mediático, Gabriela Guillén ha dado a luz a su primer hijo, fruto de su relación con el cantante Bertín Osborne, de 69 años. La noticia ha sido revelada en exclusiva por el programa 'Así es la vida' de Telecinco, aunque ni la madre ni el padre se han pronunciado al respecto.

Lo más sorprendente han sido las declaraciones de Bertín Osborne en exclusiva para la revista '¡Hola!' hablando sobre el nacimiento de su séptimo hijo con Gabriela Guillén. "A mí no me toca ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre. Ella dijo que le daba igual, que lo iba a tener igualmente... No quiero ser padre", explica.

El cantante también admite que no sirve para tener relaciones duraderas y es más de relaciones esporádicas, desde siempre. "Yo soy un tío y a mí me gustan las mujeres... Como a mi padre y como a mi abuelo. ¿Qué quieres que te diga? Cuando me apetece salir, salgo con una mujer. Francamente." Afirma que ha nacido para estar soltero, ya que ha intentado estar casado y no ha funcionado.

En este sentido, culpa a la prensa de que nadie quiera volver a salir con él: "Últimamente, después de todo el follón que habéis organizado, yo creo que no quiere salir conmigo nadie." ¡Todo el mundo se acojona! Ya no salgo nada más que con amigos", lamenta.

Respecto a su séptimo hijo, continúa diciendo: "Cuando Gabriela tenga el bebé, evidentemente, nos haremos alguna prueba. Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos… Sería una irresponsabilidad no hacérmelas." Y tiene buenas palabras para la madre de su hijo: "Gabriela es buenísima gente. Muy atractiva. Muy trabajadora. Muy decente. Yo no puedo hablar más que bien de ella". Además, sobre lo que se ha rumoreado en la prensa, sentencia: "He oído por ahí que… que si dinero, que si intereses… ¡No, no y no! Cuando yo he hablado del dinero, jamás me he referido a ella".