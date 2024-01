Tras meses de intensidad y revuelo mediático, Gabriela Guillén ha dado a luz a su primer hijo, fruto de su relación con el cantante Bertín Osborne, de 69 años. La noticia ha sido revelada en exclusiva por el programa 'Así es la vida' de Telecinco, aunque ni la madre ni el padre se han pronunciado al respecto.

La llegada de este pequeño ha generado gran expectación, especialmente porque Gabriela salía de cuentas el pasado 31 de diciembre. Su ausencia en redes sociales ya sugería que estaba centrada en su embarazo y el inminente nacimiento de su bebé.

Lo más sorprendente han sido las declaraciones de Bertín Osborne en exclusiva para la revista '¡Hola!' hablando sobre el nacimiento de su séptimo hijo con Gabriela Guillén. "A mí no me toca ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre. Ella dijo que le daba igual, que lo iba a tener igualmente... No quiero ser padre", explica.

“Cuando Gabriela tenga el bebé, evidentemente, nos haremos alguna prueba. Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos… Sería una irresponsabilidad no hacérmelas”, aclara sobre su punto de vista ante el nacimiento de su hijo.

Bertín Osborne toma la palabra para hablar sobre la madre de su hijo: "Gabriela es buenísima gente. Muy atractiva. Muy trabajadora. Muy decente. Yo no puedo hablar más que bien de ella". Además, sobre lo que se ha rumoreado en la prensa, sentencia: "He oído por ahí que… que si dinero, que si intereses… ¡No, no y no! Cuando yo he hablado del dinero, jamás me he referido a ella".

También explica que su ausencia durante los meses de e mbarazo se debe a motivos laborales. “A mí me importan tres narices las cosas que se digan. Y mucho más si no tienen ningún fundamento, tal y como, en muchos casos, ha ocurrido. Yo no tengo por qué estar dando contestaciones ni entrevistas para aclarar… Yo no tengo que aclarar nada porque no tengo ninguna necesidad", comenta sobre su silencio durante todo este tiempo. "¿Tú crees que yo voy a perder un minuto de mi tiempo, que es lo único que no podría recuperar si lo pierdo, en hablar de tonterías?”, zanja Bertín.