Continúa la polémica por la expulsión de Malena Gracia del tanatorio de Paco Arévalo. Mientras la familia del humorista -entre ellos su hijo Paco, su hermana y su nieta Ana- no entienden que se presentase en el velatorio después de haber criticado al valenciano en diferentes programas, aseguran que se le pidió educadamente que se fuese, y creen que hizo el "show" para poder contarlo en televisión, la versión de la cantante es radicalmente distinta.

Malena se sentaba en el plató de '¡De viernes!' horas después de que su expareja fuese enterrado y, destrozada, defendía que su relación en los últimos tiempos era buena y su derecho a darle su último adiós porque él "así lo hubiese querido".

Sin embargo, la familia de Arévalo no se lo permitió y, como ha revelado, su hijo le miró mal y se puso a hacerle "burlas" y "desprecios" cuando ella lo único que quería era despedirse del humorista y darle su último adiós.

No es la única que ha hablado en un programa sobre este asunto, ya que la nieta del fallecido, Ana, ha acudido a 'Fiesta' y no ha dudado en arremeter contra Malena, asegurando que en ningún momento ha formado parte de su familia y revelando -sin entrar en detalles- que su abuelo lo pasó muy mal por su culpa.

Unas declaraciones a las que la artista ya ha respondido ante las cámaras de Europa Press, tachando a la joven de "hipócrita" por criticar su entrevista en '¡De viernes!' tras la muerte de Arévalo cuando ella ha hecho exactamente lo mismo.

"Estoy mal, me encuentro afectada, dolida, mal. ¿cómo queréis que me encuentre con toda esta situación?" se lamenta Malena, que no ha dudado en contraatacar y dejar claro que no le parece normal la actitud de la familia del cómico: "Decían que no iban a ir a ninguna televisión y ahí están. O sea que no se puede decir 'de esta agua no beberé' porque lo están haciendo ellos. No tengo nada más que decir, gracias" ha afirmado rotunda.

Además, la cantante ha respondido a las críticas de Ana Arévalo, que le ha reprochado públicamente su "falta de respeto" por sentarse en un plató el mismo día del entierro de su abuelo. "Pues lo mismo que han tardado ellos en ir a televisión, exactamente igual. Y que no se olviden que yo soy artista y estoy en mi derecho. Estamos en un país donde hay una libertad" ha sentenciado, dejando entrever que estas no serán sus últimas palabras al respecto.