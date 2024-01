Rocío Flores ha pasado por unos meses complicados. El último problema estuvo relacionado, una vez más, con su madre. La fecha original del juicio contra Rocío Carrasco por un presunto delito de abandono de familia, era el 14 de junio pero fue aplazado porque le coincidía con otras dos vistas en diferentes lugares de España. La nueva fecha se situó el 28 de junio a las nueve y media de la mañana en la sala de vistas número 11 de los juzgados de lo Penal de Madrid.

Fecha marcada en rojo en el calendario de Rocío Carrasco, Antonio David Flores y sus hijos y que no se pudo llevar a cabo porque Rocío Carrasco no se presentó. Tras ello, su hija, Rocío Flores, habló en el canal de YouTube de su abogado sobre esta situación y le lanzó declaraciones muy duras a su madre. "Nosotros nos hemos presentado en el juzgado y para la sorpresa nuestra, no estaba ella. He tenido una mañana brutal, porque iba a ser la primera vez que la tuviese que ver y la verdad es que estaba bastante nerviosa"., comenzó diciendo, visiblemente emocionada.

"Mi postura siempre ha sido super clara: pese al daño que me ha hecho y haberme destrozado la vida como ha hecho, y de señalarme públicamente en un documental, siempre he tenido la postura de que ella era mi madre. Yo no iba a declarar en contra de mi madre. Es una decisión que se toma previamente, no es una decisión que se tome hoy", señaló entre lágrimas.

Además, explicó que lo único que quiere es que se haga justicia. "Estoy viviendo un infierno todos los días de mi vida. No entiendo muchas cosas y nunca las entenderé. Lo único que quiero es que se haga justicia y que esto se acabe. Quiero que salga a la luz la realidad", sentenció.

Una vida distinta

Ahora, Flores intenta rehacer su vida y alejarse de la polémica familiar. Se ha alejado de las cámaras para vivir una vida completamente diferente a la de hace unos meses. Ha pasado de ser un rostro habitual de Mediaset para dedicarse únicamente a las redes sociales y a su vida personal.

Además, se encuentra ahora centrada en su carrera profesional. La joven acaba de cumplir años recientemente y en sus redes sociales ha subido una foto con el que considera "el amor de su vida". Se trata de David Flores, su hermano, "que consigue alegrarme" siempre que lo necesita. Sin duda, los hermanos permanecen muy unidos pese a todas las adversidades que han vivido juntos.