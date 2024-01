Tras dejar claro la semana pasada que no quiere ser padre y que no piensa ejercer como tal con el hijo de Gabriela Guillén aunque las pruebas de paternidad demuestren que es suyo, Bertín Osborne ha vuelto a hablar en exclusiva para la revista ¡Hola! y ha revelado cómo se enteró del nacimiento del pequeño.

Aunque se ha especulado con que el cantante habría llamado a su examiga especial y ésta no le habría cogido el teléfono porque no quiere ni oír hablar de él -tan dolida está que habría decidido que no piensa someter a su bebé a las pruebas de ADN porque no quiere nada del presentador- ahora él mismo asegura que no es verdad y confiesa que no ha hablado con la fisioterapeuta ni ha intentado ponerse en contacto con ella tras su maternidad.

Tal y como ha contado a ¡Hola!, no se enteró del nacimiento de su hijo por Gabriela, sino por un amigo en común, y lo hizo al día siguiente de que el niño llegase al mundo, el 1 de enero. Sin duda, una prueba de que su relación está completamente rota y ni siquiera una noticia como su presunta paternidad ha servido para acercar posturas con la paraguaya.

Además, Bertín confiesa que diez días después de que Gaby diese a luz todavía no ha hablado con ella, aunque ha asegurado que le desea todo lo mejor antes de dejar claro que no tiene nada más que decir sobre este tema.

Su peor momento

Tras varios días encerrada en su casa junto a su hijo recién nacido, Gabriela Guillén se ha dejado ver en solitario y ha hecho una petición a la prensa que se encontraba en las inmediaciones del portal de su vivienda. Muy afectada y sin poder evitar las lágrimas, la fisioterapeuta ha asegurado que está "fatal" y que lo único que quiere es "criar a mi hijo tranquila".

Primero ha bajado su madre junto al recién nacido y una acompañante para dar un paseo con el bebé... pero lo cierto es que su actitud con la prensa ha sido de lo más llamativa porque, en pleno centro madrileño, se han enfrentado con las cámaras -con gritos y manotazos- para evitar las imágenes.

Minutos más tarde ha sido Gabriela quien ha bajado de su casa -la primera vez que se deja ver ante la prensa- y no ha podido contener las lágrimas al explicar que está completamente abatida.

"He sido muy respetuosa y no lo voy a permitir, no puedo hacer nada, lo siento muchísimo porque he sido súper cordial con todos vosotros y no puede permitir este acoso" explicaba la fisioterapeuta ante los reporteros que se encontraban en las inmediaciones.

"No me encuentro bien porque por todo lo que he pasado... no lo voy a permitir" desvelaba la modelo y, cada vez más alterada, dejaba claro que "no puedo más" y que "estoy fatal, ¿cómo voy a estar? todo lo que se está... de verdad que ya no puedo más, solo quiero criar a mi hijo en paz, dejadme en paz, os lo pido por favor".