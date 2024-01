Rocío Carrasco ha vuelto a la televisión recientemete ("Bake Off: famosos en el horno" y el "Homenaje a María Teresa Campos" en TVE) y se ha saltado su regla de mantener su vida privada lejos del ojo público. La hija de Rocío Jurado afirmó que no le atrae La Navidad desde que su madre falleció y, al mismo tiempo, no ha podido evitar tener que responder a las preguntas sobre su situación matrimonial y si son ciertos los rumores de un posible divorcio de su esposo, Fidel Albiac.

Se confiesa

El 25 de diciembre, fecha que antes solía disfrutar mucho pero que ya no le gusta, lo pasó "comiendo con Terelu Campos". "Las demás fechas pues... No me llaman la atención, no", dice para los micrófonos de Europa Press.

Por otro lado, no ha perdido la oportunidad de hablar sobre su marido, Fidel Albiac, con el que está a punto de cumplir un cuarto de siglo juntos pese a los rumores de ruptura que suenan contínuamente. Carrasco reveló que el sevillano se ha hartado y le ha dicho que ya "no puede más". Sin embargo, la hija de Rocío Jurado no se refería a una posible ruptura sentimental entre ambos, sino a lo que su esposo tenía que hacer como consecuencia de la participación de ella en un talent show de cocina: "Bake Off: famosos en el horno".

Y es que la hija de Rocío Jurado debía cocinar numerosos postres y su marido, Fidel Albiac, "es el catador oficial". En este sentido, ha confesado entre risas que ya está cansado de sus postres. "Fidel me está diciendo que no le haga más. Que no puede más. Hombre, es el catador oficial. Y entonces el pobre mío está todo el día. Gorda, ya. Ya, por favor".

Sobre los problemas judiciales con su hijo ha preferido no hacer declaraciones, aunque sí ha confesado que "están en vías" de solucionarse este año, por lo que parece que pronto se tendrán nuevas noticias al respecto sobre la situación familiar.

Finalmente, Rocío Carrasco ha dejado entrever que le esperan nuevos proyectos en televisión. Con entusiasmo, ha afirmado: "A mí trabajar en la tele me ha gustado siempre. De hecho, es lo que he hecho siempre. Ahí lo dejo". Por lo tanto, "Bake Off: famosos en el horno" podría ser el comienzo de una nueva era.