Hace dos semanas que Gabriela Guillén dio a luz a su hijo cuyo nombre, de momento, no ha trascendido. Bertín Osborne ni siquiera lo conoce haciendo efectivo lo que dijo en una entrevista exclusiva para la revista ¡Hola!: "No quiero ejercer de padre", es decir, cumplirá con sus obligaciones económicas pero sin más implicación emocional.

Guillén dio a luz en Madrid el último día de 2023 mientras el cantante disfrutaba de la Nochevieja en su finca de Sevilla. Pero, ¿cuándo se enteró él? No fue hasta hasta el día siguiente cuando tuvo conocimiento del alumbramiento a través de un amigo.

Respecto a la madre solo le dice esto: "Le deseo todo, todo, todo lo mejor", una deseo que ella conocerá a través de la prensa ya que no ha hablado con ella desde el nacimiento de su hijo en común.

La prueba de paternidad y los apellidos

Ella ha hablado para la prensa pero solo para dejar claro que "Mi hijo es lo único bueno que tengo, solo quiero criarle en paz", declaró a la revista Lecturas, donde también dijo que "no quiero hablar de esa persona", en referencia al padre de su hijo.

El cantante ya ha declarado que pedirá una prueba de paternidad "pero no por desconfianza, sino porque es un tema que hay que ratificar. No obstante, Guillén ya ha decidido que el niño solo llevará sus apellidos, ni rastro del Osborne. Dolida e indignada porque la única noticia que haya tenido de él tras el nacimiento del bebé haya sido esta exclusiva, parece que él ni siquiera la ha felicitado por su maternidad ni se ha interesado por cómo está el pequeño. Por eso la ex del presentador ha tomado una decisión drástica y así lo ha anunciado ante las cámaras: "No quiero ni oír el nombre del padre".