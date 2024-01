A pesar de que a sus 76 años arrastra problemas de salud que intenta tomarse con sentido del humor, Massiel no se pierde una y sigue tan activa como siempre. Y este lunes ha sido uno de los rostros conocidos que ha arropado a Javier Calvo y Javier Ambrossi, 'Los Javis', en el concierto de Año Nuevo de 'Stella Maris', el grupo musical que crearon para su serie 'La Mesías'.

"Dentro de lo mal que está todo yo me encuentro bien. Veo mal, de un ojo no veo nada, el oído me puedo, tengo una radio en cada habitación. Y tengo una televisión en cada habitación y voy viendo y me entero de todo" ha apuntado divertida antes de comentar el beso de película que Federico de Dinamarca le dio a su mujer Mary Donaldson durante su proclamación como Rey: "Un beso estupendo, no es cobra. Ella estaba mirando para atrás, él estaba llorando porque es muy sensible. Estaba pendiente, le cogía. Ahí hay amor y además 4 hijos y un reino y déjate tú de* que hay una historia de amor pero sobre todo el deber es el deber" ha comentado, dejando claro que el escándalo con Genoveva Casanova le da exactamente igual y "no pienso hablar de una chica a la que no conozco".

Y de uno de los temas más candentes del momento a otro, el éxito de Isabel Pantoja en su reciente concierto en Bilbao, donde ha demostrado que sigue siendo una de las mejores cantantes de nuestro país. Sin embargo, la inolvidable ganadora de Eurovisión se ha desmarcado de la tonadillera y ha asegurado que a pesar de que ambas son artistas "no ha sido compañera mía". "No tiene nada que ver" ha añadido, comentando que si ha llenado en sus últimos conciertos es, en parte, "por la campaña de publicidad que lleva desde el día que murió Paquirri". "Si no llena esta mujer no llena ni Dios" ha sentenciado.

"Yo no soy Pantojista, no soy nada, a mí me gusta Ana Belén, Víctor Manuel... ¿Por qué voy a cantar con la Pantoja?" ha exclamado cuando le hemos preguntado si le gustaría colaborar con la folclórica, insistiendo rotunda que "no tenemos nada que ver".

Una decisión drástica para evitar la ruina

Siguiendo el consejo del productor que lleva ahora su carrera musical, Isabel Pantoja va a 'echar el cerrojo' a Cantora y se va a trasladar a Madrid en los próximos meses. Su decisión es firme, y pasa por facilitar la venta de la finca que se ha convertido en su 'jaula dorada' en los últimos años, intentando así solventar la complicada situación económica que la ha obligado a deshacerse -por un precio menor al que esperaba y antes de lo que creía- de su ático de Fuengirola.