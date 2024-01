Cristina Pedroche habla sin tapujos sobre lo dura que es la etapa del postparto tras dar a luz. Momentos que su hija Laia, de 6 meses, compensa con creces. De hecho, la presentadora está en uno de los momentos más felices de su vida junto a su marido, Dabiz Muñoz, quien hace unos días era elegido por tercera vez como Mejor Chef del mundo.

Ahora es la vallecana la que ha recibido el premio 'Talento del año' de la revista Woman. Un reconocimiento muy especial que recibe entusiasmada: "Me lo tomo como un abrazo al corazón y con un empujoncito que lo estás haciendo bien" ha confesado. El secreto de su éxito, sin duda, es el trabajo. "Me considero una mujer muy trabajadora" presume.

La presentadora también ha querido recalcar que tiene claro es que está lista para un segundo embarazo. Cristina Pedroche se abre a una segunda maternidad y lo ha hecho, como siempre, a su divertida manera. Aunque la presentadora le da un toque de humor, lo cierto es que parece que no se niega a tener más hijos junto a Dabiz Muñoz, justo cuando se cumplen seis meses desde que naciera su hija Laya.

Todo esto coincidiendo con la celebración del cumpleaños de su marido, el cual han celebrado por todo lo alto, subiendo una foto a Instagram delante de todos sus seguidores en la que aparecen sonrientes. Una publicación que como siempre, ha generado aplausos y críticas a partes iguales. "Hoy es tu cumpleaños, pero el regalo lo tengo yo todos los días. Te amo", escribía la vallecana en su perfil de Instagram.

Una pareja ideal

"Para qué. Teniendo al mejor cocinero del mundo en casa ¿te crees que me voy a poner a cocinar?", ha bromeado, acordándose de su marido en una noche tan especial para ella: "Estoy muy orgullosa de él, de todos sus triunfos, es el mejor".

Tras unas ajetreadas vidas en la que compaginan a la perfección su faceta de papás primerizos con sus respectivas profesiones, Cristina confiesa que su hija Laia está "para comérsela". "Se parece a los dos, hay momentos que digo es super muñoz y otras digo es Pedrochita" desvela.

Su hija "cambiado la vida, las prioridades y la balanza", confiesa. "Lo que antes me parecía super importante y urgente, ahora es como si sale bien, bien, y si no, pues no" explica, apuntando que como madre lo "único" que quiere es "ser una madre presente. Que mi hija sienta que estoy y dárselo todo, y cuando hablo de todo no hablo de cosas chorradas".

Dabiz como padre es, como asegura, un diez: "Se me cae la baba. Amo a mi hija, pero la relación que están teniendo ellos dos". "No tengo ayuda en casa nada más que la ayuda de mi madre que viene casi todos los días. Las veo a las dos cómo interactúan y con mi padre, se me cae la baba. Me estalla el corazón", dice eufórica.

Laia es lo mejor que ha hecho en su vida, por ello, Cristina tiene claro que en un futuro le gustaría "una hermanita" para su niña. "Con calma, tiene 4 meses y estoy teniendo un postparto muy complicado" se sincera.