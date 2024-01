Seis meses después de retomar su noviazgo tras un 'impass' de varias semanas, y de sellar su reconciliación con un impresionante anillo ¿de compromiso? valorado en 8000 euros, Risto Mejide y Natalia Almarcha podrían haber roto de nuevo. Y esta vez, de manera definitiva.

Coincidiendo con su primer aniversario de amor -la pareja se conoció a finales de 2022, aunque no fue hasta marzo de 2023 cuando se publicaron sus primeras imágenes juntos- el entorno cercano de la farmacéutica ha sido el que ha dado la voz de alerta acerca de su ruptura, que habría tenido lugar este sábado 13 de enero.

Según han revelado 'Las Mamarazzi', Lorena Vázquez y Laura Fa, Natalia Almarcha "no se siente valorada ni bien tratada" por Risto, cuya fuerte personalidad habría provocado más de una crisis en su relación. Sin embargo, y a diferencia de otros baches que han conseguido superar y que la nutricionista habría 'perdonado', en esta ocasión el "desgaste" habría podido más que el amor y ella habría decidido poner punto y final definitivamente a su noviazgo.

Fuentes cercanas han contado a las periodistas que, al margen del carácter del presentador de 'Todo es mentira', también ha influido en su ruptura el hecho de que la joven estaría cansada de tener que ser siempre ella la que se desplazase a Madrid -ya que ella reside en Valencia- para poder ver a su novio, centrado en su profesión y en sus dos hijos (Julio, fruto de su relación con Ruth Jiménez, y Roma, con Laura Escanes).

A pesar de que no es la primera vez que su noviazgo está en la cuerda floja, el entorno de Natalia está convencido de que en esta ocasión no dará un paso atrás y la ruptura será definitiva. Y a pesar de que ni Risto ni ella se han pronunciado públicamente sobre su presunta ruptura, el universo 2.0 nos da una pista definitiva acerca de cómo está la situación entre ambos, que han dejado de seguirse respectivamente en redes sociales.

Un camino lleno de baches

No es la primera vez que Risto y Natalia rompen. En junio del año pasado, se volvieron a separar tras una supuesta infidelidad del presentador. El entorno de la expareja asegura en Lecturas que Natalia recibió unas capturas de pantalla que mostraban a Risto teniendo conversaciones subidas de tono con otras mujeres.

La revista aclaró que la exnovia estaba muy decepcionada y se había dado cuenta de que sus allegados tenían razón en muchas cosas de las que le avisaban sobre su relación. "Le decíamos que la actitud de Risto no era normal, Natalia siempre sacaba la cara por él. En un viaje a Roma, él iba en primera clase y ella en turista, hasta otros viajeros le llegaron a decir que cómo podía ser eso posible", critican estas fuentes. "Como siempre, ella le excusó. Natalia no quería vivir por encima de sus posibilidades, ni quería que él pagara siempre, ha hecho mucho esfuerzo, también económico, por seguir su vida con Risto (...) Sé que le han ofrecido entrevistas y le vendría bien el dinero, pero no quiere hablar".

Finalmente, Natalia le dió otra oportunidad y se reconciliaron, aunque parece que esta vez, es la definitiva.