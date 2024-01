Fabiola Martínez es la protagonista de la portada de la revista 'Diez minutos', en la que se han publicado en exclusiva unas imágenes de la exmujer de Bertín Osborne en la que aparece muy cercana un amigo ¿especial? en la noche madrileña.

Lo cierto es que, desde que rompió su matrimonio en 2021con el artista, está soltera. La venezolana podría estar ilusionada y es que, recientemente se le ha visto de cena con un hombre atractivo con el que disfrutó de una velada en un conocido restaurante de la capital. Luego dieron un relajado paseo por las calles de Madrid hasta las 2 de la madrugada y por supuesto, no faltaron las miradas y las sonrisas que levantan los rumores de que entre ellos podría haber algo muy especial.

¿Quién es su amigo especial?

Tal y como han revelado en 'TardeAR', el hombre que podría haber devuelto la sonrisa a Fabiola se llama Nacho, está divorciado y es CEO de una reconocida empresa con proyectos de construcción, como el interiorismo de varios restaurantes famosos. Además, no es la primera vez que se le relaciona con la modelo, ya que la pasada primavera se rumoreó que entre ambos podría haber algo más que una amistad.

Fabiola no quiere hablar sobre la polémica paternidad de Bertín Osborne junto a Gabriela Guillén, "un asunto que ya ha dejado claro que no tiene nada que ver con ella y sobre el que no va a pronunciarse", confesaba hace unos días en la pasarela 'We love Flamenco' en donde dejaba ver que está abierta al amor y se mantenía si había alguien especial en su corazón.

¿Será este hombre con el que la vemos tan cómplice en la noche madrileña? Quien sabe si intentando mantener su ilusión alejada del foco mediático, la venezolana ha roto su silencio y ha enviado un mensaje al director de 'Lecturas', Luis Pliego, para desmentir esta relación, asegurando que Nacho no es su pareja.