La polémica entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén no tiene fin. Dos días después de emitir un contundente comunicado pidiendo respeto por su intimidad y la de su bebé, y advirtiendo que no dudará en tomar medidas legales si continúa la 'persecución mediática' a la que asegura estar sometida desde que salió a la luz que esperaba un hijo junto a Bertín Osborne, Gabriela Guillén rompió su silencio.

La fisioterapeuta respondió al cantante tras sus declaraciones a '¡Hola!' asegurando que se enteró del nacimiento del pequeño un día después y a través de un amigo en común. Con gafas de sol para ocultar su mirada cansada, Gabriela atendió a 'Así es la vida' a las puertas de su casa y se mostró implacable con Bertín y, confirmando que no se ha puesto en contacto con ella tras el nacimiento de su hijo, ha dejado claro que no quiere saber absolutamente nada del presentador.

Reconociendo que está "más tranquila", la paraguaya está "centrada en mi bebé y en que esté bien de salud". "Es lo único importante. Estoy enamorada de su carita y al mirarla se me pasan todos los males. Es lo más bonito que tengo y por él todo merece la pena" confesó emocionada, sin revelar el nombre del niño, que prefiere mantener en secreto por el momento.

De esta forma, cerró la puerta a un posible acercamiento con Bertín y, tras asegurar que no se ha puesto en contacto con ella tras el nacimiento del pequeño el pasado 31 de diciembre, afirmó que espera que no lo haga ahora: "No sé cuál sería la finalidad de la llamada si no es para pedir perdón por el daño que ya está hecho", sentenció.

Sobre la prueba de paternidad que el presentador ha pedido para confirmar que el niño es suyo, la fisioterapeuta confesó que le parece "una ofensa muy grande" que dude así de ella. "En el primer momento que pide la prueba, ya está dudando de mí y no tengo duda porque sé quién es el padre de mi hijo. Pero yo no he hablado con él y no tengo intención", exclamó.

Sin embargo, tal y como ha revelado su amiga Raquel Arias en '¡De viernes!', Gaby piensa criar al niño en solitario y ha tomado una decisión que deja claro hasta qué punto no quiere saber nada de Bertín. No le hará las pruebas de ADN a su hijo ni le pondrá los apellidos del artista, además de rechazar cualquier tipo de ayuda económica suya, al que ni siquiera ha contestado al mensaje que le mandó tras el nacimiento del pequeño.

Además, se sinceró con la prensa al decir: "si queréis que os conteste, no me habléis de esta persona". Guillén está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida y prefiere mantenerse lo más alejada posible de Bertín. En cuanto al comportamiento de su madre el pasado viernes, Gabriela la justificaba asegurando que fue debido a la presión mediática: "Os lo he pedido por favor, ayer también. O sea, salió ella y muy nerviosa... ha pasado lo que ha pasado" y comentaba que está agradecia "a todos vosotros porque hacéis vuestro trabajo, pero lo que no voy a permitir es acoso a mi madre y a mi familia".

La declaración más sorprendente

Los apoyos y las críticas a Bertín Osborne tras su negación a ejercer de padre presente con el hijo de Gabriella Guillén no dejan de sucederse. En esta ocasión ha sido su íntima amiga, Norma Duval, la que se ha pronunciado al respecto. "Eso es una cosa muy personal, yo a Bertín le quiero mucho, he estado con él hace poco, yo a Bertín le adoro. Ya se verá en el futuro lo que tenga que pasar" comentaba cuando el equipo de Europa Press le preguntaba por él.

Norma comentaba que se conocen desde "hace más de 40 años que somos amigos, que no nos vemos todos los días pero nos tenemos cariño de siempre" y defendía que "en su momento ya hizo unas declaraciones que me gustaron mucho no sé porqué le tiene que criticar cuando él dijo me voy hacer cargo si el niño es mío, pues más correcto no se puede ser."

Además, la Socialité aseguraba que "respeto a las mujeres, soy mujer por lo cual no tengo nada que decir sobre esta persona" refiriéndose a Gabriela "a la que no tengo el gusto de conocer, pero yo como amiga de Bertín creo que él lo que ha dicho me ha gustado y por supuesto le defiendo, claro que sí"