Tras la reciente proclamación de Federico X como Rey de Dinamarca, Genoveva Casanova se ha convertido en la persona más buscada del momento. Y a diario surgen nuevas y sorprendentes informaciones sobre la socialité mexicana, completamente desaparecida desde que se publicaron sus imágenes con el monarca a principios de noviembre.

Las informaciones respecto a la ex de Cayetano Martínez de Irujo son contradictorias y no hay certeza de dónde se encuentra ni cómo está después de que su amigo haya ascendido al trono danés. Mientras algunos medios de comunicación aseguran que se encontraría en su México natal arropada por su familia, otros apuestan porque continúa en España, aunque se desconoce si en la finca que su exmarido tiene en Sevilla -donde están sus dos perros desde principios de 2024- o en el palacio que posee en San Sebastián.

Los colaboradores de televisión que tienen cierta 'relación' con Genoveva tampoco se ponen de acuerdo sobre el verdadero estado de la mexicana, y se ha especulado con que el escándalo de Federico le habría pasado factura no solo a nivel anímico -ya que estaría sobrepasada y muy agobiada por lo que se ha dicho sobre ella- sino también físico; y su salud se habría visto resentida tras la embolia pulmonar que sufrió el pasado verano, por lo que le estarían haciendo pruebas médicas.

Sin embargo, cansada de estar en el ojo del huracán mediático, y tras casi tres meses 'desaparecida', Genoveva ha roto su silencio y lo ha hecho para mandar un mensaje muy claro a través de Beatriz Cortázar: "Estoy tratando de desconectar y no hablo con nadie de absolutamente nada aunque algunos digan lo contrario" ha asegurado a la tertuliana de 'Y ahora Sonsoles'.

"No es la primera vez que me mensajeo con ella en todo este tiempo, pero desde la coronación estaba más desconectada, estaba 'missing' por la repercusión internacional, y no me extraña. No quiere decir dónde está y yo lo entiendo, porque con todos los acontecimientos y todo lo que ha supuesto" ha apuntado la periodista, explicando que esta desconexión de la socialité es en parte para protegerse y cuidar su salud.

El gran apoyo de Genoveva en este complicado trance es, como ha confesado ella misma, su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo, "su única persona de confianza al margen de sus hijos". "Es su hombro, su hombre y su todo. Ella quiere que sea así y no está hablando con nadie de su entorno" ha revelado Cortázar.