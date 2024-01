Después de la entrevista que dio Bertín Osborne hace unas semanas en la revista ¡HOLA! hablando del hijo que esperaba Gabriela Guillén, ésta se ha sentado esta noche en '¡De viernes!' para contar su propia versión. Atrás quedaron los días en los que la modelo se escondía en su casa para evitar a los medios, ahora por fin conocemos porqué el cantante ha actuado así durante los meses de embarazo y tras el nacimiento del que se supone que es su hijo.

"Estoy muy preparada" le comentaba Gabriela a Beatriz Archidona y Santi Acosta tras ver un vídeo en el que todos los colaboradores de la cadena comentaban su embarazo, el nacimiento de su hijo y las pruebas de paternidad que Bertín querría realizarse. Sentada en frente de los colaboradores, la modelo aseguraba que vive un momento "agridulce" por la polémica que se ha originado entorno a su maternidad.

La fisioterapeuta ha asegurado que no se ha puesto en contacto con el cantante desde hace semanas, siendo el último día que habló con él el 23 de diciembre y "le dije de vernos para hablar y me dijo que no podía ser", pero aprovechó la conversación para preguntarle porqué había dicho en un podcats que le había ayudado económicamente.

"Antes me he sentido sola, pero ahora tengo a mi hijo y ese sentimiento no lo va a empañar nada" confirmaba la invitada, desvelando que "tenía la esperanza que fuera él mismo y por lo menos preguntara por el bebé, es una vida", pero no lo hizo, incluso sabiendo que había tenido un parto complicado.

En cuanto a su relación con él, la modelo ha confesado que conoció al presentador antes del reportaje que hicieron para una firma de ropa y desde entonces, se empezaron a ver de forma habitual... pero en un principio no se pusieron etiquetas, solamente "nos lo pasábamos bien" aunque él "me contó que había estado con una chica hace dos meses".

"Era una relación bonita" califica Gabriela al vínculo que tenían y aunque al principio no hablaron de qué es lo que estaban construyendo, sí que ha confirmado que "nuestra relación iba creciendo, iba a Sevilla, montábamos a caballo, salíamos a cenar, nos dábamos la mano".

La modelo ha aclarado que Bertín venía entre diario a Madrid y ella viajaba el fin de semana para estar con él en Sevilla... por lo que no entiende que se diga que su relación no era seria. Incluso, en un momento dado cuando ya estaba más consolidada, Gabriela le preguntó si se veía con otras mujeres "y me dijo 'no'".

Si hay algo que ha llamado la atención de su testimonio ha sido cuando ha confesado que "me presentaba como la señora de la casa, decía 'mi chica'" cuando tenía invitados e incluso, ha asegurado que en muchas de esas de esas reuniones estaban algunas de sus hijas.

Además, la modelo ha desvelado que las primeras declaraciones que hizo él sobre ella, asegurando que era una de tantas amigas que tenía, le sentaron muy mal y cuando le pidió explicaciones le dijo que era "para calmar las aguas" y darle tiempo a explicárselo a su familia.

Gabriela ha querido contestar a todas esas acusaciones que ha recibido estos meses cuando se ha hablado de que ella también es responsable de no haber tomado métodos anticonceptivos... y ha asegurado que "sí, nos cuidábamos", pero "estas cosas cuando tienes una pareja pasan".

"Yo siempre quise ser madre, pero no estaba buscando el embarazo" desvelaba la invitada y una vez que le comunicó la noticia a Bertín, este le dio dos opciones: tenerlo y romper la relación o no tenerlo y continuar con sus planes como pareja... y ella, decidió seguir adelante con su embarazo: "Me pareció feo que me diese esa opción y no podía aceptarlo, le dije que no había problema, que yo lo sacaría adelante".