Radiante tras varios días ingresada junto a Íñigo Onieva en una exclusiva clínica de macrobiótica en Alicante para quitarse los 'kilos de más' de las Navidades a base de una dieta détox combinada con ejercicio físico y diferentes tratamientos de belleza, Tamara Falcó ha reaparecido en su cita semanal con la tertulia de 'El Hormiguero'.

Y como no podía ser de otro modo, ha revelado algún aspecto desconocido se su relación hasta ahora. En esta ocasión, cómo son sus discusiones de pareja, de las que ha hablado entre risas: "Cuando estoy enfadada odio que me pregunten si estoy enfadada. Es que nuestros cambios hormonales como mujeres son difíciles de controlar. Íñigo tiene la mecha más corta, pero yo tardo más en desenfadarme" ha confesado, reconociendo que "me puede durar bastante la discusión porque lo siento. Me cuesta. Yo puedo estar enfadada hasta que se levanta, hace algún gesto y ya empiezo a reaccionar positivamente, pero puedo pasarme un montón de tiempo".

Divertida, Tamara ha confesado que es una 'dictadora' en lo que a sus enfados con Íñigo se refiere porque "en mi cabeza yo soy jueza y decido que esta bien y que está mal, la que dicta sentencia". "Siempre o bastantes veces, tengo razón. Me atrevería a decir que un 98% de las veces", ha asegurado divertida.

Nuevo engaño de Iñigo

Y es que todo lo que hace algún miembro de la familia Preysler siempre trae cola. Ahora, la marquesa de Griñón ha contado algunas anácdotas de su escapada a Suiza con su marido, Íñigo Onieva, al que acusa de haberla "engañado".

Este jueves, tras la entrevista a los invitados del día, Mar Flores, Chenoa y Pepe Navarro, Pablo Motos moderó la primera tertulia de actualidad de 2024 con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val. Lo primero que le preguntó el presentador a sus colaboradores fue cómo les habían ido las navidades: "Yo he hecho un curso de cocina de pasta fresca en Italia y ahora tengo todos los utensilios que te puedas imaginar en mi casa", señaló Roca.

La marquesa de Griñón les contó que "he estado en Miami y luego en Suiza, en una clínica de macrobiótica para empezar bien el año porque me he comido todos los turrones del mundo".

"Fui para compensar los excesos de las navidades. He soltado lo que había cogido porque me he pasado comiendo rösti, pasta y todos los turrones habidos y por haber", admitió la madrileña.

La hija de Isabel Preysler y su marido, Íñigo Onieva, comenzaron el año esquiando en las pistas de Gstaad, en los Alpes suizos, como bien informaron a sus seguidores por redes sociales.

"En Suiza hice raquetas ¡y fue todo una mentira de mi marido!", exclamó entre risas. La tertuliana explicó que "Íñigo me engañó para que le acompañara en una excursión con raquetas por la nieve, y fue más dura de lo que pensaba", indicó la socialité.