La primera entrega de 'Lo de Évole, el programa de Jordi Évole ha sido un exitazo. En este episodio, el periodista entrevista a uno de los cantantes más influyentes de nuestro país, C.Tangana.

En la entrevista, ambos tocan muchos temas que poco después se viralizaron en redes sociales. Uno de los asuntos que más se ha comentado es la parte en la que C. Tangana se sincera con Jordi Évole y le cuenta que el restaurante Pans & Company le debe dinero por todas las horas extras que hizo cuando trabajaba allí. "Por lo menos me deben 600 euros y los llevé a juicio", decía. "Si a alguien le gusta mi música, que no se coma un Pans & Company en su vida", comentaba entre risas con el periodista.

La oleada de tweets hablando sobre la precariedad que existe en trabajos como el que tenía el cantante antes de ser tan popular, le llegó a Yolanda Díaz, Vicepresidenta Segunda del Gobierno de España y Ministra de Trabajo y Economía Social, que publicaba en 'X', anteriormente conocida como Twitter, lo siguiente:

Cuando te pase #LoDePucho recuerda que tienes a tu disposición el

Buzón de denuncias ante la Inspección de Trabajo: https://t.co/G0n49CkDFI https://t.co/wGduvc3ITP — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 21 de enero de 2024

El rechazo de Robe a C. Tangana

Pero, esto no es todo. El compositor también desveló que "había muchas ideas" de personas que quería involucrar en su último disco 'El madrileño' y pone como ejemplo a Robe, componente de Extremoduro. "Le dije: Te admiro mucho". Hay que recordar que en este disco, C. Tangana pretendía homenajear la música española y por eso, eligió a Robe para hacer una de las colaboraciones, pero este rechazó la propuesta.

El compositor no se deja nada en el tintero y explica que la canción que quería cantar con Robe era'Un pisito en la M-30'. "Está claramente inspirada en cómo él escribe, cómo hace las imágenes, e incluso en la forma de cantar". Al rechazar la colaboración, el músico de Extremoduro le dijo que la canción "estaba bien", pero el estribillo le parecía un poco "cursi".

Robe Iniesta se ha hecho eco de las declaraciones que Pucho hizo en el programa de La Sexta y en su cuenta de Instagram, ha recopilado el momento de la entrevista en el que Tangana habla sobre él.

Aprovechando el tirón de la conversación sobre las colaboraciones fallidas, el compositor cuenta Estopa tampoco quiso colaborar con él, algo que le sentó como "una puñalada en el pecho".

Tras la emisión de esta primera entrega llamada 'Lo de Pucho', Évole recibía miles de tweets de espectadores que le felicitaban por el programa, que sin duda, trascendió de la pantalla.