Isa Pantoja ya no espera una reconciliación con su madre. Después del distanciamiento público que mantiene con ella desde su sonado 'Sí, quiero' con Asraf Beno al que no acudió porque no había comunicación entre ellas, la polémica sigue. Sin embargo, ha disfrutado de un momento familiar de lo más especial: el primer partido de baloncesto de su hijo Alberto. Hace unos días la colaboradora de televisión entraba en directo en 'GH DÚO' para hablar con su marido, Asraf Beno, y le anunciaba la ilusión que tenía el pequeño por este partido.

Aunque el pequeño no ha contado con la presencia de Asraf, su madre no se ha perdido ni un solo minuto del partido... y nosotros hemos sido testigos de este momento tan especial para Albertito. Asraf confiesa la verdad sobre embarazo de Isa Pantoja: "Han pasado una serie de cosas" La joven, madre orgullosa, se sentaba cómodamente en las gradas e inmortalizaba el primer partido de baloncesto de su hijo como fan número uno de Alberto y no dudaba en hacerle fotos y grabar vídeos para poder mostrárselos más tarde a su marido y tener un recuerdo imborrable. Tras el partido, Isa reaccionaba así al preguntarle por su madre: "Ya está, ¿vale?" y dejaba claro que no quiere dar su opinión ante los rumores que indican que la cantante estaría dispuesta a mudarse a la capital próximamente. La reacción de Isa Pantoja al saber que su madre abandona Cantora para siempre: "Es absurdo" Eso sí, la joven aseguraba que le apena que Asraf Beno no haya podido estar presente en el primer partido de baloncesto de su hijo Alberto y nos hablaba de cómo le ayudaba a entrenar: "Entrenaba porque es más alto, ¿sabes? Entonces a mí me coge ya". Además, confesaba que el padre del hijo, Alberto Isla, no pudo acudir por temas laborales: "Sí".