En el punto de mira desde que se convirtió en madre el pasado 31 de diciembre, Gabriela Guillén no está dispuesta a que se dude de la versión que ha contado sobre su relación con Bertín Osborne. Y apenas dos semanas después de sentarse en el plató de '¡De viernes!' vuelve al programa para mostrar las pruebas de que no miente.

Aunque tendremos que esperar a esta noche para ver su entrevista al completo, en el adelanto que ha emitido Mediaset la paraguaya asegura que nunca le pidió dinero al presentador, y afirma que tiene guardados mensajes y fotografías para que nadie vuelva a poner en duda su palabra.

Pero mientras no llega el momento, Gabriela continúa con su día a día y, además de retomar su trabajo de modelo -ejerciendo de maniquí para unas estudiantes de maquillaje- ha confirmado algo muy importante. Y es que como ha revelado ella misma con un "eso es" ya ha interpuesto la demanda de paternidad contra Bertín para que sea citado para hacerse las pruebas de ADN y poder probar que el bebé es hijo suyo.

No es el único tema sobre el que se ha pronunciado, ya que aunque asegura que no ha visto el vídeo que el artista ha compartido en Instagram y en el que niega en tono jocoso que tenga nada que ver con el robo del carrito del bebé de Gabriela -recomendando a quien lo ha insinuado que cambie de "camello"- no ha dudado en mostrar su sorpresa por la reacción de Bertín: "No sé por qué esto, pero no voy a comentar nada" ha afirmado la fisioterapeuta.

Aunque confiesa que está "cansada" de que la prensa le pregunte "siempre lo mismo", sí ha querido dejar claro que no tiene absolutamente nada que ver con la surrealista teoría de su íntima amiga Raquel Arias, que fue la primera -y única- que dijo públicamente que creía que el robo de la sillita tenía que ver con las pruebas de paternidad del niño.

"No tengo por qué aclarar absolutamente nada. Yo ni he hablado ni voy a decir nada. Lo ha dicho ella pero no lo he dicho yo" ha explicado, confirmando entre risas que le ha dicho "¿cómo dices eso mujer?". "Es una teoría y ya está, pero yo no estoy de acuerdo con esa teoría" ha zanjado, negando así que ella esté detrás de las declaraciones de Raquel como se ha rumoreado en los últimos días.