En el punto de mira lleva varios meses Bertín Osborne, uno de los actuales presentadores más populares de nuesto país, que en los últimos tiempos ha compaginado su 'Show de Bertín' en Canal Sur y Telemadrid con 'Mi casa es la tuya' en Telecinco.

Sin embargo, sus apariciones en la pequeña pantalla podrían llegar pronto a su fin, ya que para sorpresa de propios y extraños el artista ha revelado en su último concierto en Alicante que está "hasta los huevos" y lo que realmente le gusta es su faceta de comunicador sino la de cantante.

"Estoy ya hasta los huevos"

Divertido, cercano y dándolo todo a pesar de que confiesa que todavía no está recuperado al 100% -"Nunca en la vida he estado tan malo, malo como un perro, me levantaba y me caía" ha explicado- el artista no ha hecho ninguna mención ni ha lanzado ningún dardo a Gabriela tras sus últimas declaraciones, pero sí ha revelado que se está planteando dejar la televisión: "Seguiré cantando porque es lo que más me divierte, pero lo demás igual me quito del medio, porque estoy ya hasta los huevos" ha reconocido, dejando entrever que sus polémicas con la paraguaya le han pasado factura y le han quitado las ganas de seguir trabajando en la pequeña pantalla.

Sin embargo y solo tres días después de estas edclaraciones, sale a la luz el nuevo proyecto televisivo del presentador. Lejos de 'jubilarse' a sus 69 años, el cantante estaría negociando su participación en la próxima edición de 'Masterchef Celebrity'. Tal y como desvela 'Lecturas', el ex de Fabiola Martínez es consciente de que a raíz de su polémica paternidad es uno de los personajes del momento y habría pedido una gran cantidad de dinero para ponerse el delantal y convertirse en el fichaje estrella del talent de TVE.

Una información que afecta indirectamente a Gabriela Guillén, ya que por lo que parece, está aprovechando el tirón mediático de los últimos meses para aumentar su ya multimillonario patrimonio, según recoge Europa Press.

Un regreso a televisión por todo lo alto sobre el que la madre de su presunto bebé -que ya ha interpuesto la demanda de paternidad contra él, por lo que el artista será citado próximamente para someterse a las pruebas de ADN- prefiere no decir nada.

Con mala cara y un rostro más serio de lo habitual, Gabriela ha guardado silencio y ha dejado en el aire qué le parecería que Bertín aprovechase su 'guerra mediática' para convertirse en nuevo concursante de 'Masterchef'.