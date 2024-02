El extraño problema de salud de Tamara Falcó: "No puedo"

A Tamara Falcó y a Íñigo Onieva les gusta cuidarse. Prueba de ello es que ambos pasaron por un retiro para adelgazar después de Navidad. Ambos pasaron sus primeras Navidades como marido y mujer. Tanto en Nochebuena como en Navidad la pareja viajó hasta Miami para pasar las fiestas con Isabel Preysler y los hermanos de la marquesa de Griñón. Después, los enamorados celebraron Nochevieja en Los Alpes suizos, donde despedían 2023 en la exclusiva localidad de Gstaad con algunos de sus amigos entre los que se encontraban Isabelle Junot y Álvaro Falcó Chávarri.

"Me comí todos los turrones del mundo, así que para compensar los excesos de las Navidades he pasado por una clínica de microbiota para empezar bien el año. Y he soltado lo que había cogido" contaba entre risas a la vuelta de vacaciones la hija de Isabel Preysler en 'El Hormiguero'. Como no podía ser de otra manera, Íñigo Onieva se sumó a su plan y también ingresó en un exclusivo centro de bienestar integral ubicado en Alicante, donde habrían compaginado una dieta détox con diferentes tratamientos para ponerse a punto.

Problema de salud

Sin embargo un problema de salud le impide a Tamara Falcó llevar una vida saludable. Según la propia marquesa de Griñón desveló en 'El Hormiguero' le han detectado una enfermedad.

"A mí me dijo un médico que hacer deporte me daba alergia. Cuando lo practico, me da picores", explicó en el programa de Pablo Motos. "Me salen sarpullidos, como con los cambios de temperatura. Mi familia no se lo creía y hasta le hice una foto al informe para que vieran que no me lo inventaba. Me encanta hacer deporte, pero no puedo, me pica", detalló.

Por esto, todo parece qiue habla de una alergia a su propio sudor y esto le genera picor. No es el deporte si no la sustancias de su propia sudoración que pueden irritar la piel.