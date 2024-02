Taylor Swift y Katy Perry ya son amigas: los orígenes de su enemistad, la canción 'Bad Blood' y sus indirectas en redes

Habrá quien piense que Taylor Swift y Katy Perry siempre fueron amigas. De hecho, cuando las dos empezaron a triunfar en la música, su relación era buena. Pero rápidamente se complicó. Y no por un hombre -a pesar de que las dos tuvieron un romance con John Mayer-, sino por algunos desencuentros profesionales en sus respectivas carreras. Las dos se pasaron años mandándose indirectas por Twitter, dedicándose canciones -la más directa, 'Bad Blood', por parte de Swift- y boicoteándose a través de sus amistades.

Por eso, no es de extrañar que las redes sociales hayan enloquecido después de que Perry disfrutara de un concierto de Swift en Australia, compartiera un vídeo cantando el polémica tema que le dedicó y publicara una imagen de las dos confirmando su amistad. La generación Z puede estar tranquila, sus dos cantantes favoritas ya han enterrado el hacha de guerra. Aquí una cronología del conflicto para aquellos que desconocían los hechos.

2009-2011: Amistad inicial

Katy Perry y Taylor Swift fueron amigas cuando las dos empezaban a triunfar en la música. Coincidían en entregas de premios y se felicitaban los cumpleaños a través de las redes. Incluso llegaron a hablar de grabar alguna canción juntas. Algo que nunca llegó a ocurrir.

2012: Un exnovio en común

Katy Perry empezó una relación con el cantante John Mayer en 2012. Un par de años antes, a finales de 2009 y principios del 2010, Taylor Swift y Mayer también habían sido pareja. Al terminar su relación, Swift dedicó la canción 'Dear John' a hablar -con un poco de rencor- de su relación con el artista. Sin embargo, el origen de la mala relación entre las dos cantantes no se debe a un hombre.

2013: Estalla el conflicto

Los años de enemistad entre las dos estrellas comenzaron por trabajo. Swift fichó a tres de los bailarines de la gira 'California Dreams' de Katy Perry para su tour 'Red' entre 2012 y 2013. Mientras la cantante de country todavía estaba de gira, Perry lanzó un nuevo disco y llamó a los tres bailarines para que volvieran a trabajar con ella en su nueva gira. Si aceptaban la oferta, tenían que abandonar a Taylor antes de que terminara el tour. Los bailarines decidieron regresar con la intérprete de 'Roar' y, cuando el equipo de Swift descubrió la situación, fueron despedidos fulminantemente.

“Estuve con Taylor los seis primeros meses. Fue una gran experiencia y es una gran persona con la que trabajar, pero entonces Katy se puso en contacto con nosotros. Estuvimos con Katy dos años y medio, es como de la familia para nosotros. De todos modos casi no estábamos bailando en la gira de Taylor, me estaba aburriendo un poco”, explicó uno de los afectados.

Verano de 2013: Primeras indirectas

Tras el suceso con los bailarines, las artistas se declararon la guerra (no de manera literal, claro) y empezaron a lanzarse indirectas. La primera fue Taylor Swift. Katy Perry estrenó la canción de 'Roar' y fue acusada de plagio al tema 'Brave' de Sara Bareilles. Una semana después del suceso, Swift invitó a Bareilles a cantar juntas esa canción concreta durante uno de sus conciertos.

Septiembre 2014: Primeras declaraciones

Las primeras declaraciones sobre el tema llegaron durante una entrevista de Taylor Swift en 'Rolling Stone'. La cantante confirmó que su canción 'Bad Blood', que todavía no se había estrenado', hablaba de otra artista femenina que no quería nombrar.

“Durante años, nunca estuve segura sobre si éramos amigas o no. Se me acercaba en las entregas de premios y me decía algo y se iba, y yo pensaba: ‘¿somos amigas o me acaba de soltar el insulto más cruel de toda mi vida?’ Me hizo algo terrible. Pensé ‘oh, somos enemigas’. ¡Y ni siquiera era por un tío! Tenía que ver con el trabajo", confirmó la cantante. "Trató de sabotearme una gira entera. Intentó contratar a un montón de gente de mi equipo sin que me enterara. Y sorprendentemente yo no soy una persona conflictiva, no te creerías cuánto odio las disputas. Así que ahora tengo que evitarla. Es incómodo, y no me gusta”, explicó.

Un día después de estas declaraciones, Katy Perry tuiteó: “Cuidado con la Regina George con piel de cordero…”. Regina George es el nombre de la villana en la película 'Chicas malas'.

Febrero 2015: SuperBowl

Katy Perry no perdió la oportunidad de humillar a Taylor Swift durante su actuación en el intermedio de la SuperBowl 2015. Las bailarinas de la intérprete de 'I Kissed A Girl' vistieron bikinis idénticos (pero en diferentes colores) a uno que la cantante de 'Love Story' utilizó en sus vacaciones con su entonces novio Conor Kennedy, y que fue muy comentado.

Mayo 2015: Videoclip de 'Bad Blood'

Meses después, Taylor lanzó el vídeo musical de la canción que supuestamente dedicaba a Katy Perry, 'Bad Blood', que contaba con la participación de celebridades como Hayley Williams, Zendaya, Selena Gómez, Jessica Alba, Gigi Hadid, Ellie Goulding, Cara Delevingne y más. En concreto, Selena Gomez interpretaba a una mujer con pelo negro que traicionaba a Taylor Swift. Muchos seguidores concluyeron que era la representación de Perry.

Julio 2015: Entra Nicki Minaj

Otros famosos fueron tomando partida en el asunto. Nicki Minaj se quejó en Twitter de las nominaciones a los MTV Video Music Awards 2015, a los que estaba nominada Swift por 'Bad Blood', considerando que “si tu vídeo tiene a mujeres con cuerpos muy delgados, te nominarán para vídeo del año ”.

Taylor respondió a estas declaraciones asegurando que ella no había hecho nada más que amarla y apoyarla, a lo que Minaj alegó que ella no había dicho "ni una palabra" sobre Swift. El asunto parecía zanjado hasta que Katy Perry intervenía y tuiteaba: “Encuentro irónico presentar el argumento de poner a las mujeres en contra de otras mujeres cuando una se aprovecha sin medida de derribar a una mujer…”.

Principios de 2016: Calvin Harris

Si el enfrentamiento no estaba claro, Calvin Harris, pareja de Taylor Swift durante poco más de un año, confirmaba la mala relación. El Dj arremetía tras su ruptura contra la cantante por una discusión sobre los créditos de la canción 'This is what you came for'. En ese momento, el artista sacaba el nombre de Katy Perry: "Sé que ya no estás de gira y necesitas a alguien nuevo para intentar enterrar como Katy, etc. pero no soy esa persona, lo siento. No voy a permitirlo".

2016-2017: Indirectas de Katy Perry

Llegó el turno de Katy Perry. Entre 2016 y 2017, entre otras indirectas, la cantante bromeaba con que haría una colaboración con Taylor Swift si le pedía perdón y se grababa bailando la canción 'Famous' de Kanye West, que tiene un verso dedicado a su enemiga: “Siento que Taylor y yo todavía podríamos tener sexo / ¿Por qué? Yo hice famosa a esa zorra”.

Agosto 2017: 'Swish swish'

Y llegó la respuesta de Katy Perry en forma de canción. La artista se unió a Nicki Minaj en un tema que contaba con versos como “Tranquila, cariño, voy a seguir por aquí más de un minuto, ve acostumbrándote / Me resulta gracioso que mi nombre siga saliendo de tu boca porque sigo ganando ”.

Poco después, la artista apareció en el ‘Carpool Karaoke’ de James Corden donde confirmó la historia y explicó su versión de los hechos: “Intenté hablar con ella sobre el tema y no quiso hablar conmigo. Se cerró en banda por completo. Y después escribe una canción sobre mí. Yo dije: ‘guay, guay, guay’. ¿Así es como vas a enfrentarte a esto? ¡Karma! Pero estoy preparada para que esta mierda se termine. Pero hay una ley de causa y efecto. Haces algo y va a haber una reacción".

Mayo 2018: Fin de la guerra

La guerra terminó gracias a Katy Perry. La cantante envió a Swift una carta escrita a mano que tenía una estampa de Nugget, el perrito de raza caniche mini toy de la intérprete de 'California Gurls'. “Acabo de regresar a mi camerino y encontré esta rama de olivo real. Esto… significa mucho para mí”, dijo Taylor en un vídeo en su Instagram, donde le daba las gracias públicamente a Katy.

Un tiempo después, Perry compartía en su perfil de la misma red social la imagen de un plato con galletas con la frase "Paz al fin", donde etiquetó a Taylor y escribió "Se siente bien" en el pie de foto.

2019: 'You Need To Calm Down'

Taylor Swift y Katy Perry confirmaron su reconciliación en el videoclip de 'You Need To Calm Down', canción de Swift. Mientras la creadora del tema se vistió de patatas fritas, Katy se disfrazó de hamburguesa. Con este gesto, demostraron que su guerra se había terminado. Después, en algunas entrevistas, las dos confesaron que su conflicto fue un malentendido. “Fue realmente desafortunado, pero hicimos las paces y me refiero a la redención y el perdón; a dar el ejemplo a los más jóvenes de que puede ser genial pedir perdón y confrontar a alguien que puede tener un problema y hablarlo”, confirmó Perry en una entrevista con Ellen Degeneres.

2024: Reconciliación con 'Bad Blood'

El último gesto que revolucionó las redes sociales llegó el pasado 23 de febrero, cuando Katy Perry, en compañía de Rita Ora, fue al concierto del ‘The Eras Tour’ de ese día en Australia. La artista cantó 'Bad Blood' a viva voz y se grabó reaccionando al tema. Poco después, también publicaron una foto juntas. "Pude ver a una antigua amiga brillar esta noche", escribió Katy. Ahora son amigas, su enfrentamiento ya es cosa del pasado.