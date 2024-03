Gabriela Guillén sobre que Bertín Osborne se esté perdiendo ver crecer a su hijo: "Allá él si no quiere"

"Ni quiero ser padre ni voy a ejercer de padre". Estas eran las declaraciones con las que Bertín Osborne se desmarcaba en la revista '¡Hola!' del hijo de Gabriela Guillén días después de la llegada al mundo del pequeño el pasado 31 de diciembre, dejando claro que no tenía intención de tener relación con el bebé si finalmente se demostraba que era suyo.

Dos meses después del nacimiento del niño -cuyo nombre continúa siendo un misterio-, hay importantes novedades en este asunto. Por un lado, y según el programa 'Así es la vida', la paraguaya ya habría presentado la demanda de paternidad contra el cantante para que se someta a las pruebas de ADN y probar que tal y como lleva sosteniendo desde que se quedó embarazada Bertín es el padre de su hijo. Una información que la esteticien ha evitado confirmar ante las cámaras de Europa Press, muy enfadada porque se esté cuestionando una vez más su palabra.

Ahora, en medio de rumores y especulaciones sobre una presunta demanda de paternidad contra el reconocido cantante Bertín Osborne, Gabriela Guillén ha optado por continuar con su postura de no revelar más información de la necesaria respecto al tema.

Ante las preguntas insistentes de los periodistas, la joven se ha limitado a declarar: "Pues esto tiene su tiempo, es que yo no puedo decir más, no tengo conocimiento para hacerlo". De igual manera, no quiso confirmar ni desmentir si había enviado un burofax al cantante, reiterando su postura de no querer hablar del tema en este momento.

Cuando se le ha mencionado que el presentador aparentemente se está perdiendo ver crecer a su hijo, Gabriela ha respondido de manera contundente: "Bueno, allá él si no quiere", dejando entrever una sensación de resignación frente a la situación.

Ante la posibilidad de que Bertín cambie de opinión en el futuro, responde entre risas: "Mira, he decidido no hacer más comentarios de verdad. Estoy bastante cansada", dejando claro su deseo de no seguir alimentando la polémica.

No obstante, Gabriela ha asegurado que su hijo se encuentra en buen estado y está creciendo de manera saludable. "Bueno, el bebé está creciendo y crece bien", ha afirmado, cerrando así cualquier intento de profundizar en la situación actual con el supuesto padre del niño.

La salud de Bertín

Al parecer, su estado de salud no está bien al cien por cien y eso le hace estar bajo de ánimo. Además, pese a las especulaciones sobre un posible cambio de opinión respecto al hijo de Gabriela, en 'Y ahora Sonsoles' se afirmó esta misma semana que no hay ni va a haber un cambio de actitud al respecto, solo desea realizarse las pruebas de paternidad cuanto antes.

Negada a hablar de Gabriela, su hija Eugenia Osborne comentó en qué punto se encuentra su padre tras haber trascendido su recaída al covid: "No sé si es recaída, yo creo que todavía le está costando un poco, está como muy... Se le ha enquistado este covid, pero bueno, hablé con él antes de ayer y me dijo que ahí, poquito a poco".

La modelo dejaba claro que "sigue estando en recuperación, por lo visto es covid persistente, entonces está ahí pues que le está costando, pero poquito a poco ya va saliendo" y, quitando hierro al asunto, confesaba que "el sentido del humor lo quita todo".