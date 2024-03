Última hora del preocupante estado de salud de Bertín Osborne: Su hija confirma las especulaciones

Bertín Osborne no está pasando por su mejor momento. Además, pese a las especulaciones sobre un posible cambio de opinión respecto al hijo de Gabriela, en 'Y ahora Sonsoles' se afirmó esta misma semana que no hay ni va a haber un cambio de actitud al respecto, solo desea realizarse las pruebas de paternidad cuanto antes.

Hace dos semanas, Europa Press habló con Eugenia Osborne en el Festival de Cine de Málaga y recogió que la hija de Bertín mantiene en la posición de siempre: "No voy a hablar de eso", pero nos aseguraba que "nunca le he deseado mal a nadie". Negada a hablar de Gabriela, la modelo sí que comentó en qué punto se encuentra su padre tras haber trascendido su recaída al covid: "No sé si es recaída, yo creo que todavía le está costando un poco, está como muy... Se le ha enquistado este covid, pero bueno, hablé con él antes de ayer y me dijo que ahí, poquito a poco".

En los últimos días, se han extendido rumores que apuntan que Bertín habría empeorado. El artista no se encuentra bien y los efectos que arrastra del Covid desde hace más de dos meses -entre ellos tos persistente o cansancio permanente- habrían provocado que el fin de semana se trasladase de Sevilla a Córdoba para recibir atención ambulatoria en un centro médico cordobés por la importante bajada de defensar que ha sufrido en las últimas semanas.

Así lo han revelado en el programa 'Y ahora Sonsoles', donde han explicado que Bertín estaría siguiendo un tratamiento con medicación intravenosa para incrementar su sistema inmune. Además, aunque no es preocupante, y se encuentra bien, los médicos le habrían recomendado tranquilidad y descanso hasta que se recupere completamente.

Una información que ha confirmado su hija Eugenia Osborne, que firme en su postura de no hacer declaraciones sobre Gabriela Guillén -dejando en el aire si es cierto que su padre ha recibido el burofax de la modelo y ni siquiera ha contestado- no ha tenido problemas en aclarar el motivo por el que el cantante se ha desplazado a Córdoba para recibir atención médica.

"No está en el hospital, a lo que ha ido ha sido a inyectarse vitaminas para ya superar el Covid, pero está bien. Para nada está hospitalizado. Fue, se puso el chute de vitaminas y se fue a dormir la siesta a casa, o sea que nada. Está perfectamente" ha asegurado.