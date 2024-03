Una famosa tiktoker se compra un periódico para hacer un experimento

La hoster del pódcast Nuevas Mitologías, Julia Zelig, decide comprar el periódico tras darse cuenta de lo sumergida que estaba en redes sociales, desde donde leía por ahí las noticias y se informaba de los contenidos de actualidad.

Consciente de que las redes sociales te bombardean constantemente con lo que sucede con cierta agresividad, Julia decide no desconectarse, sino informarse de las noticias de otro modo. Por ello decide comprarse un periódico en papel, no obstante, la influencer señala que "lo que está escrito en las páginas sigue una línea editorial que está impuesta por un grupo mediático".

Asegura que el periódico le genera un efecto de distanciamiento, una técnica que desarrolla gracias a un dramaturgo alemán Bertolt Brecht. Es un recurso dramático utilizado para establecer una distancia entre lo que sucede en la obra y el espectador con la finalidad de que este pueda pensar. Se trata de evitar que se produzca la catarsis, que es el efecto derivado de las emociones, que te impide pensar racionalmente.

Después de reflexionar sobre el concepto, Julia explica: "Es lo que me sucedía a mí cuando entraba en Twitter y en Instagram y me enfuriaba y quería reventar el mundo. Entonces me dije: ¿y la vida no es un teatro? Pues lo que voy a hacer es comprarme el periódico, porque al ser un objeto físico me puede servir para mediar entre lo que sucede fuera y las emociones que siento hacia estas injusticias".

La tiktoker finaliza diciendo que: "Mi sensibilidad es mi gran poder. La necesito. ¿Voy a dejar que otra gente la controle por mí? No, de ninguna manera. Yo tengo la capacidad de dosificar en qué grado esta información me llega y para establecer una distancia sana en la cual yo pueda pensar, además de mantener mi sensibilidad y mi empatía".