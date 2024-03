Esto es lo que declaró Antonio Tejado sobre el robo en la casa de su tía, María del Monte

El sobrino de María del Monte Antonio Tejado acudía este viernes a declarar ante el juez por su presunta implicación en el asalto del pasado agosto en el chalet de su tía, María del Monte. El abogado de Tejado, Fernando Valo, ha asegurado, en declaraciones recogidas por Chance, que su cliente "ha mantenido su inocencia". En este sentido, el sobrino de la cantante habría explicado ante el juez que "se ha desvinculado absolutamente de cualquier tipo de banda criminal, y organización criminal y de cualquier delito" y "ha negado rotundamente que jamás haya facilitado información para que se pudiera cometer no este robo, sino cualquier robo".

El abogado de Tejado también señalo que su cliente negó tener una relación con Arseni Garibian, fuera de lo estrictamente deportivo: "Antonio ha mantenido que no tiene ni ha tenido jamás vínculo ninguno con ellos, que no ha oído ni siquiera su nombre, no solo su nombre, sino tampoco su apodo, que no ha conocido nunca a nadie con el único que tenía una relación que ha reconocido evidentemente con Arsenio, una relación que se limitaba a lo estrictamente deportivo".

Valo también explicó que "los pinchazos telefónicos son una diligencia de instrucción que se adoptan para investigar, para incluir una causa en las escucha habrá que ver qué hay y que no hay. No hay nada que nos relacione, a nuestro juicio con los hechos".

Antonio Tejado se encuentra en prisión y según su abogado está "tranquilo" dentro de la situación que está viviendo. "No quiero que luego digáis, Antonio lo está pasando mal. Dentro de lo que cabe, está bien, pero si utilizamos un punto de vista humano, pues está pasándolo, como cualquiera que esté investigado, que esté en una causa preso, preventivo. Por el robo en casa de una tía a la que quiere mucho, pues cómo estaría y él mantiene su inocencia y debe ser muy duro, como se imaginarán, estar preso preventivo en un robo cuando uno se sabe que es inocente, máxime cuando la víctima, además es una persona muy querida", subrayaba el letrado.

La defensa del sobrino de María del Monte pedirá la libertad cuando se pueda: "Evidentemente, la intención de toda la investigación, cuando un preso está en situación de prisión preventiva, es solicitar la libertad. Vamos en cuanto sea posible, nosotros la solicitaremos".

El robo en la casa de María del Monte y su esposa, la periodista Inmaculada Casal, tuvo lugar en la madrugada del 25 de agosto. La pareja se encontraba en su domicilio cuando cinco encapuchados accedieron por el jardín y en el interior maniataron a la artista y a su mujer, obligándolas a revelar el paradero de la caja fuerte. Los ladrones se llevaron dinero en efectivo, joyas y objetos de valor de la casa de la artista.