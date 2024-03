Terelu Campos entre lágrimas tras la primera Semana Santa sin su madre: "Está siendo muy duro"

Terelu Campos se ha desplazado hasta Málaga para disfrutar, dentro de lo que cabe, de la Semana Santa. Y eso que la muerte de su madre, María Teresa Campos, es aún muy reciente.

Este domingo de Ramos se ha dejado ver por la ciudad evitando hacer declaraciones a la prensa. Como marca la tradición familiar, ya que son muy devota, este martes se ha reencontrado con el Cautivo y no ha podido evitar las lágrimas.

A diferencia de otros años en los que la familia Campos asistía al completo a ver las procesiones de Málaga, Terelu este año tampoco contará con la compañía de su hermana Carmen Borrego que está en 'Supervivientes 2024', ni con la de su hija. "Carmen no está, pero, bueno, Alejandra ha podido estar anteriormente. Por trabajo ahora ya no, pero ha estado aquí, ha estado en La Paloma y ha podido hacer el previo a la Semana Santa con buen tiempo. Vamos a ver si a partir de esta tarde cambian un poco las cosas y podemos ver al señor de Málaga, pasear por sus calles" ha apuntado mientras visitaba al Cristo y a la Virgen antes de su salida en procesión.

"Estos días están siendo con mucha pena. Una pena que el tiempo no nos acompañe, de que esté en peligro todo el trabajo, ¿no?, de tantas personas durante todo el año. Para nosotros la Semana Santa es uno de los momentos más importantes en todo el año con lo que conlleva además, no solo por nuestra fe y nuestra devoción, sino también es un momento importante para la economía, para el turismo. Y, claro, cuando no nos acompaña el tiempo se viene todo abajo y es una pena muy grande" ha afirmado.

Una situación complicada

Como confiesa, "para mí está siendo muy duro evidentemente". "Lo que pasa es que yo ya lo dije, yo pasé un luto diferente el año pasado, que yo sabía que ya nunca volvería a ver la Semana Santa (su madre) y de esa manera también he ido cumpliendo, desgraciadamente, a lo largo del último año, momentos delicados" reconoce, asegurando que "lo más importante" para ella tras su reciente ingreso hospitalario por neumonía es "tener la salud de poder estar aquí".

Un momento en el que, muy emocionada, ha sido incapaz de conener las lágrimas y en el que ha pedido a la prensa que "entiendan" su dolor y la mezcla de sentimientos encontrados en su primera Semana Santa sin su madre.