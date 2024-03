La realidad en la relación entre Christian Gálvez y Patricia Pardo: "Una de las personas que peor se portó conmigo"

Marta Riesco mantiene su guerra contra Unicorn Content -productora propiedad de Ana Rosa Quintana- y la principal cadena de Mediaset. La periodista demandó a ambas empresas por supuesto despido improcedente, aunque el juicio se ha aplazado en dos ocasiones. Mientras tanto, la joven continúa señalando a algunos de los rostros más conocidos que han pasado por el canal.

En un primer momento, ‘disparaba’ contra Joaquín Prat asegurando que “es una de las personas que peor se portó conmigo y que menos me esperaba”, y después, Marta Riesco señalaba el trato de favor que habrían recibido Christian Gálvez y Patricia Pardo al principio de su relación. La exreportera de ‘El programa de Ana Rosa’ lamenta no haber recibido el mismo cariño que sus compañeros de cadena.

"Como sabéis, paralelamente se produjo otra historia de amor muy complicada en mi productora. Y, por suerte para ellos, pudieron protegerles y controlar todo lo que ocurría. Ojalá me hubieran tratado con ese amor y respeto", comenzó diciendo la reportera hablando del momento en el que ella estaba con Antonio David Flores y también salió a la luz la relación entre los dos presentadores.

"Evidentemente, nuestras parejas no eran las mismas ni nuestro rango profesional, pero ambas nos merecíamos una ayuda para soportar esta situación. Mi compañera tuvo mucha suerte y me alegro infinito por ella. Pero, en mi caso, ocurrió todo lo contrario. Ambas somos mujeres profesionales que nos enamoramos. Nadie se merece el trato que me dieron", lamentó.

"Ojalá todo sirva para que cambie esta situación en un futuro y ojalá llevar todo esto ante la justicia me dé la calma y el consuelo que necesito para seguir con mi vida feliz y en calma. El 25 de abril espero que se deje de aplazar el juicio y, al menos, que se sepa la verdad", terminó diciendo.