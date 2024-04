Paola Olmedo habla sobre terceras personas como motivo de su separación de José María Almoguera

Una semana después de confirmarse su separación, José María Almoguera y Paola Olmedo han decidido dar un golpe sobre la mesa parra zanjar las especulaciones que rodean a su ruptura tan solo 9 meses después de convertirse en padres de su primer hijo en común, Marc. Dejando claro que no existe ninguna infidelidad por parte de ninguno y señalando directamente a Carmen Borrego, la expareja protagoniza la portada de la revista 'Semana' con una demoledora exclusiva que marcará un antes y un después en su relación con la hija de María Teresa Campos.

La pareja también ha querido aclarar que no descarta una posible reconciliación porque su relación es muy buena. El hijo de Carmen Borrego arremete contra su madre y no duda en 'culparla' del bache que atraviesa su matrimonio, asegurando que su trabajo en televisión ha tenido mucho que ver con que la pareja haya emprendido caminos separados.

Y es que, José María confiesa en la entrevista que se siente "culpable" por lo que ha sufrido Paola y admite que de no haber muerto su abuela, María Teresa Campos, seguiría sin hablarse con su madre. "Se han inventado muchas cosas para que nuestra relación no funcione. Mi madre me ha hecho mucho daño", afirma.

Declaraciones de Paola Olmedo

Paola ha reaparecidopúblicamente tranquila y, a pesar de su hermetismo ante las cámaras, sí ha querido revelar cómo se encuentra tras su separación y tras esta inesperada exclusiva junto a su todavía marido: "Todo bien" ha asegurado con una tímida sonrisa mientras daba un paseo con una amiga.

Sin embargo, la paraguaya ha evitado pronunciarse sobre Carmen Borrego, dejando en el aire si está dispuesta a tener una conversación con ella y si sería posible una reconciliación con la madre de su expareja.