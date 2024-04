Las duras confesiones de dos solteras en First Dates: "Me gustaría volver a sentir"

Al restaurante del amor de Cuatro, First Dates, llegaban esta semana Amparo, una operaria de fábrica de 59 años, de Valencia, y Mara, de 52 años, una camarera residente en un pueblo también valenciano. Las dos mujeres se abrieron en canal durante su cita, con confesiones muy dolorosas sobre sus pasados.

Amparo, que por un problema perdió la visión de un ojo, le contó a Carlos Sobera antes de la llegada de Mara que quería volver a tener una relación. “Sé que el amor existe y es verdadero, me gustaría volver a sentir, confesaba.

Mara, por su parte, le dijo a Amparo que era de Brasil y que lleva 30 años en España, "según van viniendo las cosas, vamos viviendo al día". Y Amparo le desveló que afronta con positividad su problema de visión, algo que gustó a Mara. "Le admiro mucho", dijo.

Mara en First Dates / Cuatro

En cuanto a sus gustos en las relaciones, Mara desvelaba que le van las chicas "deportistas y morenas", para confesar a continuación a Amparo el "dolor" que siente desde que falleció su pareja.

Amparo también le explicó a su cita que lo había pasado muy mal en su última relación. "No era muy estable y me hice una coraza", detalló la valencia.

Emocionada

“Encontré el amor, pero al poco tiempo de casarnos ella falleció, el duelo no tiene tiempo y es muy duro. Ha sido la persona que me ha hecho que mejorase como persona”, contaba Mara muy emocionada. “Quería venir por eso, para darme una oportunidad porque siempre estoy poniendo excusas, no estoy para estar con nadie aún”, concluía.

La brasileña le dijo en la decisión final que no estaba preparada. He venido porque creo que merezco una oportunidad en el amor, pero me he dado cuenta aquí que estoy mal, no estoy bien, ni preparada”.

“Me he dado cuenta de eso, pero como persona eres muy buena", le dijo Amparo, antes de despedirse e irse por separado del restaurante.