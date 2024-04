Laura Matamoros amenaza a Dulceida y Madame de Rosa: "Yo soy una ídola también"

Después de casi un mes en 'Supervivientes 2024', Laura Matamoros parece haberse olvidado de que hay cámaras y se está abriendo como nunca con sus compañeros. Tras revelar los problemas que ha tenido en su reciente separación de Benji Aparicio -padre de sus dos hijos-, y confesar que si hay algún concursante que sería su tipo de hombre ese es Javier Ungría, ahora ha contado el feo que le han hecho Dulceida y Madame de Rosa, contra las que no ha dudado en cargar públicamente confirmando así que no todo es de color de rosa en el 'universo influencer'.

Y es que a pesar de ser una de las instagrammers más populares de nuestro país y contar con un millón de seguidores en redes sociales -además de trabajar como colaboradora en 'Vamos a ver'- Laura ha relatado que no fue invitada este año a los Premios Ídolo organizados por Aída Domenech, que reconocen y ponen en valor a los creadores de contenido y en los que se dieron cita innumerables rostros conocidos, como Anabel Pantoja, Susana Bicho, Laura Escanes, Violeta Mangriñán, Marta Díaz, Nagore Robles, Belén Esteban o María Patiño entre otras, convirtiéndose en el evento con más influencers por metro cuadrado del año.

"Sé que fueron los Ídolo el 14 de marzo, pero no estaba invitada, y yo soy una ídola también" ha desvelado la hija de Kiko Matamoros molesta, destapando además el 'feo' que el año pasado le hizo "una que ganó" y cuyo nombre, Madame de Rosa, se le ha escapado aunque no había ningún género de duda con a quién se refería: "Me sentó como el culo, no porque ganase, sino por el discurso que dijo y mira que me llevaba bien con ella. Dijo que ella se merecía mucho ese premio porque no era ni hermana de* ni hija de* Me pillé un mosqueo... y mira que la quería" se ha desahogado con sus compañeros de 'Playa Limbo'.

"¿Me doy un punto en la mano o en la boca, dónde me lo doy?" ha continuado, recriminando a Ángela Rozas -verdadero nombre de la influencer- que lo dijo "por mí" y "yo soy hija de, hermana de, y sobrina de. Y tengo identidad propia. Pero en su momento me cabreé bastante. Me sentó fatal Ángela que lo sepas", ha confesado, confirmando así que no ha olvidado todavía el 'desaire' de Madame de Rosa.

"Ella es amiga de" ha contraatacado -aludiendo a su amistad con Dulceida- "así que todos somos de...". "Ahora tengo una nueva madrastra de, soy madre de... en realidad no me tendría que haber disgustado tanto ese discurso. Pero vamos a dejarlo ahí", ha zanjado evitando seguir agrandando la brecha abierta en su relación con las dos instagrammers.