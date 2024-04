La cruel amenaza de Carmen Borrego a Paola Olmedo: "Yo me sacrifico"

Tras su paso por 'Supervivientes', Carmen Borrego ha decidido hablar sobre la situación que la ha mantenido distante de su hijo, José María Almoguera, y su nuera, Paola Olmedo. La hija de María Teresa Campos ha aprovechado su intervención en 'Así es la vida' para abordar los difíciles momentos que ha vivido y sus sentimientos hacia su familia.

"Me imagino que cualquier madre sabrá cuál es mi situación en este momento. Saber que tu hijo está a unos metros y no verle, pues para mí no es agradable. Pero yo creo que las cosas tienen que enfriar. Yo no tengo ningún problema en mirarle a la cara a mi hijo, en saludarle a mi hijo, en mirarle a los ojos. No sé si él lo tendrá conmigo, desde luego yo con él no", comenzaba Borrego.

La hermana de Terelu, afectada, ha querido explicar que no busca complicar la situación con su hijo, pero también señala que él sí la ha puesto en una situación difícil. "Él sí me ha puesto en una situación complicada a mí, pero yo jamás lo he hecho ni voy a hacerlo", enfatiza.

Respecto a la ruptura de su hijo y su nuera, Borrego expresa su desconcierto: "No sé qué ha podido pasar para que Paola y mi hijo hagan esa exclusión. Lo único que sé es lo que yo he vivido en los últimos meses, que había una situación familiar buena, tanto con él como con ella. Yo me he planteado en las últimas horas muchas veces el porqué".

Este martes regresaba a 'Vamos a ver' y, más clara que nunca, arremetía contra su nuera, que como ha dejado entrever está detrás de los ataques de José María: "A mi hijo le voy a defender por encima de todo, pero ella no es mi hija. Creo que hace esto para salvar su matrimonio y lo hace de forma condicionada. Si me tienen que sacrificar a mí para que sea feliz, yo me sacrifico". "No sé por qué ha hecho esto, pero yo nunca estaría con una persona que no quiere a tu familia. Yo cuando perdono también olvido, pero Paola está claro que ni perdona ni olvida" ha sentenciado.

Unas declaraciones con las que ha puesto el foco en su nuera, aunque minutos después negaba haberla 'responsabilizado' de orquestar la exclusiva que ha dinamitado la relación con su hijo. "Yo no pongo el dedo en nadie, no os inventéis cosas que yo no digo" ha afirmado enfadada ante las cámaras de Europa Press, negando que haya señalado a Paola como el 'cerebro pensante' de la exclusiva. "Es un tema familiar, un tema delicado como para que os inventéis cosas que yo no he dicho porque yo ya no pienso en nada" ha añadido, dando un paso atrás en su opinión sobre la mujer de su hijo.