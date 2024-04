Froilán después de irse de after en Madrid a su vuelta a Abu Dabi: "Si queréis, me quedo"

Es sabido que Froilán es un gran amante de la noche. Cada vez que viaja a Madrid no duda en disfrutar de la fiesta y en la última vaya si ha disfrutado. El nieto del Rey Juan Carlos ha sido uno de los invitados a la boda de Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida. Cuatro días y medio en España han sido suficientes para exprimirlos al máximo.

El hijo de la infanta Elena, que reside en Abu Dabi desde febrero de 2023, regresaba a nuestro país el pasado viernes para asistir a la boda. El mismo viernes, en lugar de descansar para el largo fin de semana que tenía por delante, el nieto del Rey Juan Carlos se dejaba ver por la popular discoteca Gunilla, donde habría estado bailando y disfrutando hasta las 4.00 de la mañana. Fresco como una rosa reaparecía tan solo 8 horas después en el enlace del alcalde de Madrid y su prima lejana, al que llegaba en compañía de su madre y de su hermana Victoria Federica.

Froilán era de los primeros en abandonar la celebración, pero en lugar de poner rumbo a su casa lo hacía, tras cambiarse de ropa para estar más cómodo, a una de las salas de moda de la capital, cercana a Plaza de España. Y a las 6 de la madrugada cambiaba de local y se iba con sus amigos a un after de Leganés, donde según 'Socialité' estuvo hasta las 11 de la mañana.

24 horas non-stop de fiesta que no terminaban aquí, puesto que el domingo era el cumpleaños de Jaime de Marichalar, y como no podía ser de otro modo comió con su padre antes de retirarse a descansar por fin.

El lunes reaparecía junto al resto de la Familia del Rey en el funeral en memoria del hijo de la infanta Pilar, Fernando Gómez-Acebo, y tras un martes en el que sus planes pasaron desapercibidos para la prensa, Froilán ha regresado esta mañana a Abu Dabi para retomar sus compromisos profesionales tras esta breve pero intensa visita a nuestro país.

Y aunque se ha mostrado parco en palabras -a diferencia de la simpatía que ha mostrado en las últimas ocasiones- y ha evitado pronunciarse sobre sus salidas nocturnas y sobre el reencuentro con su familia, más unida que nunca, el sobrino de Felipe VI no ha dudado en bromear con la prensa antes de pasar el control del aeropuerto: "Si me dejáis irme... Si queréis me quedo ¿eh?" ha exclamado entre risas, dejando en el aire cuándo volveremos a verle.

Un protagonista inesperado en la boda

El matrimonio entre José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, y Teresa Urquijo ha tenido un protagonista inesperado: el sobrino del alcalde.

El joven, como ya había confesado su tío, había perdido la esperanza de que se casara, pero quiso remarcar el poder de la fé en las declaraciones posteriores al evento: "Al final el camino de Dios está allí y bueno, pasan cosas, te caes, te vuelves a levantar y al final Dios tenía un plan para mi tío y estoy tan feliz que hemos llegado a este día".

También ha recalcado la importancia de la felicidad del matrimonio, a pesar de la tardía boda: "Lo más importante es que mi tío y Teresa sean muy felices y les deseamos lo mejor. Que Dios les bendiga", ha concluido.