Última hora del delicado estado de salud de Carmen Borrego: esto es lo que se sabe

Tras su paso por 'Supervivientes', Carmen Borrego no remonta. El anuncio del divorcio de su hijo y Paola Olmedo la pilló por sorpresa cuando aún estaba en Honduras. La hija de María Teresa Campos ha aprovechado su intervención en 'Así es la vida' para abordar los difíciles momentos que ha vivido y sus sentimientos hacia su familia.

"Me imagino que cualquier madre sabrá cuál es mi situación en este momento. Saber que tu hijo está a unos metros y no verle, pues para mí no es agradable. Pero yo creo que las cosas tienen que enfriar. Yo no tengo ningún problema en mirarle a la cara a mi hijo, en saludarle a mi hijo, en mirarle a los ojos. No sé si él lo tendrá conmigo, desde luego yo con él no", comenzaba Borrego.

La hermana de Terelu, afectada, ha querido explicar que no busca complicar la situación con su hijo, pero también señala que él sí la ha puesto en una situación difícil. "Él sí me ha puesto en una situación complicada a mí, pero yo jamás lo he hecho ni voy a hacerlo", enfatiza.

Sin embargo, ha sido su hermana Terelu Campos la que en el blog que escribe en la revista Lecturas ha desvelado su difícil situación y estado de salud. "Quiero hablar de mi hermana Carmen. Yo me he criado con mi hermana como si fuéramos mellizas o gemelas, no en vano, nos llevamos sólo catorce meses", ha asegurado la hermana de Borrego en su blog. "Nuestras vidas han estado siempre unidas por una familia maravillosa, unidas por una madre por encima de todo y unidas por las familias que hemos creado cada una", ha continuado. "Mi hermana era de pequeña ‘la fuerte’, la que no le daba miedo nada, los bichos, esto, lo otro", ha dicho.

"Hay una parte muy lógica en todo ello, hace relativamente poco tiempo, tan solo seis meses de la desaparición de nuestra madre, ella se embarca en una locura y a contrarreloj", ha desvelado. Con respeto al documental de las Campos ha asegurado que: "Eso ha hecho que ella parara ese dolor y ese duelo durante algunos meses, por lo tanto yo sabía dentro de mí y ella dentro de sí, que esa ausencia, ese duelo y ese dolor se podía apoderar de ella en los Cayos Cochinos, y así ha sido. Cuando crees que vas a recuperar a tu hermana, que vuelve para recuperarse mentalmente, que tienes que apoyarla de ese duelo, que empieza a sentir y a vivir en primera persona, la vida le da uno de los mayores momentos de injusticia pública y privada y familiar que puede hacer una persona.

"Mi madre me decepcionó"

El hijo de Carmen Borrego ha sido muy claro a la hora de hablar de ella de una manera demoledora. José María Almoguera y su expareja, Paola Olmedo, han concedido una entrevista en exclusiva para la revista Semana en la que no han dejado en muy buen lugar a la actual concursante de 'Supervivientes', que regresará en las próximas horas a nuestro país.

"Mi madre me decepcionó cuando vendió nuestro embarazo", ha asegurado el nieto de María Teresa Campos, responsabilizando a su madre de su reciente separación con Paola: "Sí, el trabajo de mi madre ha contribuido a la ruptura de nuestro matrimonio".