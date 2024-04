Isabel Pantoja recibe una declaración de amor tras su vuelta a los escenarios: "Hay cariño y amor"

A tan solo dos días del esperadísimo concierto de Isabel Pantoja en el Wizink Center de Madrid, el que un día fuera su gran amigo José Manuel Parada -con el que hace años que no tiene relación- sorprende con unas declaraciones con las que ha dejado la 'pelota en el tejado' de la tonadillera de cara a una futura reconciliación.

"No voy a poder verla en el concierto porque estoy en Galicia, qué penita porque me hubiera gustado. Es una gran artista y si me hubiera invitado hubiera ido encantado. Ya no tenemos una amistad o un trato como teníamos hace un tiempecito, pero creo que ver a Isabel en el escenario siempre es una maravilla, es de las pocas que quedan ahí, de las grandes figuras del mundo del espectáculo en España" reconoce, tendiendo la mano a la viuda de Paquirri.

Echando la vista atrás, Parada recuerda el feo que en una ocasión le hizo Agustín Pantoja, con el que nunca tuvo una relación "profunda" como sí la tuvo con Isabel: "Yo lo veía cuando venía una vez al año al cumpleaños de la niña y tal, coincidíamos. Después me lo encontré un día que iba en el coche, pasaba por allí y con toda la ilusión bajé la ventanilla y le grité, él me torció la cara. No hay ningún motivo, no he tenido ninguna discusión" desvela.

A pesar de este 'desaire', el periodista afirma que le parecería "estupendo" que Agustín se subiese al escenario este sábado con su hermana. "En su etapa de cantante lo hacía muy bien, tenía unas canciones muy bonitas, tenía un estilazo el chiquillo. Lo que pasa es que después lo fue dejando y se dedicó un poco a cuidar la carrera de su hermana, pero creo que Agustín es un buen artista y a mucha gente le encantará volver a verle en directo y cantando con su hermana" apunta, revelando que está pensando en cambiar de planes "para estar aquí y ver el conciertazo".

Isabel Pantoja saludando a fans / EP

No es el único tema sobre el que se ha pronunciado, ya que Parada también ha opinado sobre el enfrentamiento de Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera: "Carmen lo tiene que estar pasando mal porque no es para menos. Llegar y encontrarte con una entrevista a su hijo, más ella que había criticado tanto a mi Ángelito Cristo porque también había hecho unas declaraciones en contra de su madre, no era imaginable que su hijo en ese mismo momento donde ella criticaba a Ángel Cristo estuviera diciendo cosas parecidas de su madre".

Si tuviese que darle algún mensaje a la tertuliana sería "que deje pasar el tiempo. Tiempo al tiempo, no hay mal que 100 años dure. Creo que cuando hay cariño y amor, probablemente ahí lo hay, aunque tú critiques a tu madre, es tu madre, y si dices algo de tu hijo, tu hijo es tu hijo. Que pase todo esto, dejar un poquito de tiempo".

Una situación que Parada tiene claro que si María Teresa Campos siguiese viva no se hubiese producido porque "lo que más le gustaba era tener a la familia unida, llevarlos a todos de vacaciones, era un ser muy de su familia". "Todo esto que está pasando lógicamente no le gustaría, si estuviera se hubieran calmado un poquito las cosas, seguro que sí" sentencia.