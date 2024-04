Íñigo Onieva desvela si la canción de Enrique Iglesias va por él como dijo Tamara Falcó

La espontaneidad de Tamara Falcó siempre da que hablar. En este caso sus declaraciones en 'El Hormiguero' este jueves sobre la última canción de su hermano, Enrique Iglesias, con Yotuel Romero: 'Fría'. La confesión en la tertulia del programa fue: "Íñigo cree que la letra de la canción va sobre él".

Los tertulianos y la Marquesa de Grión analizaron la letra. "Quizás fui yo quien salió de fiesta tarde y no llegó. Pero no estuve con nadie, juro por Dios que me tentaron muchas veces, pero no" o "Baby confía. Solo salí por una fría. Tus amigas te mentían. Yo sé que tú te habías pensado que yo era un descarado" son algunas de las estrofas que canta Enrique... pero, ¿qué hay de cierto en esto?

La polémica ha continuado y ha sido Europa Press quien ha preguntado a Íñigo sobre qué tenía de cierta esta declaración. Lo cierto es que se han encontrado con la típica frase que utiliza el empresario ante las cámaras cuando se le pregunta por algo: "Nada que decir, muchas gracias".

El yerno de Isabel Preysler tampoco ha querido hacer ningún comentario sobre su nuevo proyecto laboral, cuando se adentraba en el local que está preparando en pleno centro madrileño.

Letra íntegra

Quizás fui yo

El que se fue de fiesta tarde y no llegó

Pero no estuve con nadie, juro por Dios

Que me tentaron muchas veces, pero no

Ay, pero no

Baby, confía-fía-fía-fía

Solo salí por una fría-fría-fría-fría-fría

Tus amigas te mentían-ían-ían-ían

Yo sé que tú te habías pensado

Que yo era un descarado

Metieron un gol (gol)

Y me rompieron la camisa, qué dolor

Nos abrazamos y por eso es el olor

No andaba en nada, chica, para, por favor

Ay, por favor

Baby, confía-fía-fía-fía

Solo salí por una fría-fría-fría-fría-fría

Tus amigas te mentían-ían-ían-ían

Yo sé que tú te habías pensado

Que yo era un descarado

Esto se calentó, meten un gol

Vino alguien y me besó

La mancha de vino es porque ella tropezó

Justo me llamaste cuando esto se enloqueció

Justo me llamaste con la bulla

Sábado en la noche, to' el mundo en la calle

Acaban de poner la que te gusta a ti

Una se me pega, la otra me habla

Pero solamente yo pensaba en ti

Baila

Me dijo "Ven, baila"

Por poco me enredo cayendo en su juego

A tanta insistencia me tuve que ir (woh-oh-oh)

Baila

Me dijo "Ven, baila"

Ven, pégate rico como en Puerto Rico

Y te juro que solo no vuelvo a salir

Quizás fui yo

El que se fue de fiesta tarde y no llegó

Pero no estuve con nadie, juro por Dios

Que me tentaron muchas veces, pero no

Ay, pero no

Baby, confía-fía-fía-fía

Solo salí por una fría-fría-fría-fría-fría

Tus amigas te mentían-ían-ían-ían

Yo sé que tú te habías pensado

Que yo era un descarado

Baila

Conmigo ven, baila

Yea-yea-yea-yeah

Baila

Conmigo ven, baila

Yea-yea-yea-yeah