Desvelan el secreto de Paola Olmedo tras la ruptura de José María Almoguera: "Ella está detrás de todo"

La relación madre-hijo entre Carmen Borrego y José María Almoguera está prácticamente rota. Y la situación no hace más que empeorar. Aunque si hay alguien en medio de esta historia que no ha pasado desapercibida es Paola Olmedo, quien se encuentra en el foco mediático debido a su papel crucial en esta disputa.

Diferentes informaciones apuntan a que ella sería una de las principales causas de la pelea entre madre e hijo, ya que habría hecho escoger a su marido entre su matrimonio o su relación con Carmen. Un enfrentamiento del que el Maestro Joao no ha podido evitar hablar, confesando que está seguro de que es ella quien ha comenzado la guerra: "Yo, mi intuición me dice que sí, que ella es la que está detrás de todo eso, estoy seguro. Porque el hijo, nunca ha tenido ese tipo de movidas así"

Además, ha aprovechado la ocasión para atacar sin piedad a Paola: "La nuera es que esa ya es incómoda de ver. O sea, la nuera ya te cae mal nada más de antes de conocerla. Y a mí me parece muy arisca, no me gusta, sinceramente".

Por ello, manda todo su apoyo a Carmen Borrego y recuerda que no se deben aguantar ciertos tipos de comportamientos: "Yo de Carmen Borrego y el hijo me pongo al lado de Carmen Borrego. Porque, además de ser amiga mía, pero creo que lleva la razón. Y además no creo que porque sea su hijo tengas que aguantar que te pisoteen, que te digan, que te arrastren y que todo. No, al hijo se le dice 'pues vete por ahí' y punto, ya está".

Para zanjar el asunto, confía en que Paola Olmedo será una anécdota al pie de página cuando Carmen y su hijo hagan las paces: "Paola será una chica que pasó por allí y que controlará nada más que la clave de su móvil. Punto y final".

Finalmente, el Maestro Joao ha hablado de Isabel Pantoja, asegurando que la tonadillera está enamorada: "Yo la veo brillo de enamoramiento, sinceramente. No sé de quién ni de cómo, pero yo la veo brillo de enamoramiento. Ella es muy lista y lo mismo, está tirando tiros para otro lado para que no veamos para dónde".