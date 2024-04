Vuelve 'Sálvame': ¿Y Jorge Javier Vázquez?

Vuelve 'Sálvame', y cuenta con todos los colaboradores originales. Pero unos de los rostros más conocidos del programa no formará parte del "nuevo" programa. ¿Será el destierro definitivo de Jorge Javier Vázquez de la historia de la Fábrica de la Tele?

Cuando se conocía la cancelación del famoso programa de Telecinco, el presentador sufría diversos problemas de salud y tomó la decisión de poner en pausa su carrera profesional. Por sus redes se mostraba agradecido ante las muestras de cariño que recibió por su baja. Por aquel entonces, Vázquez anunciaba su retirada de la televisión por tiempo indefinido. "A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé mejor espero", decía.

Jorge sentenciaba: "En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso, aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir 'Hasta siempre'. 'Hasta cuando pueda'. 'Hasta que surja'. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena".

Durante muchos años fue la mítica cara del programa, y muchos de sus seguidores aclamaban su vuelta para presentar el final de 'Sálvame' e incluso su gran amiga Belén Esteban: "El día 23 tienes que hacer un esfuerzo, sé que estás de baja porque no te encuentras bien, pero tienes que estar aquí porque yo, todos mis compañeros y toda la gente de España te necesita", expresaba Belén Esteban desde el plató.

Por último, en el último polígrafo de la princesa del pueblo en el 'Deluxe', le dedicó las siguientes palabras con todo melancólico: "Jorge, te echo de menos", "me he matado contigo, hemos tenido mogollón de movidas. La movida que tuvimos aquí en la pandemia, si hubiera sido por mí, no hubiera vuelto. Pero te quiero dar las gracias y te quiero decir una palabra: gracias por llevar este programa como lo has llevado", continuaba.

Y ahora, ¿qué será de Jorge Javier?

Como ya se ha anunciado, 'Sálvame' vuelve en streaming, con el nombre de 'Ni que fuéramos Sálvame' en el canal de Twitch Cuickie. El programa se emitirá en todas las redes sociales a la vez, y que además, contará con todo el elenco original, pero sin su presentador estrella Jorge Javier Vázquez.

Todo el mundo se pregunta ahora el porqué de su "despedida", dado que hace unos años se retiraba temporalmente de la televisión para centrarse en su salud. También rechazó la oferta de participar en el programa de Netflix 'Sálvese quien pueda'. El presentador que llevaba en el programa desde su primera emisión en 2009 hasta su abrupta cancelación en 2023.

Se conoce que su contrato con Mediaset España sigue vigente hasta 2025. Además, es el encargado de presentar las galas semanales de Supervivientes 2024, por lo que parece que los fans pueden descartar su participación en la tertulia, por ahora.