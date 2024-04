Alejandra Rubio le dice adiós a José María Almoguera tras lo sucedido con Carmen Borrego: "No voy a hacerlo"

Alejandra Rubio se ha visto superada estos últimos meses por la trascendencia pública que ha tenido su relación sentimental con Carlo Costanzia... pero lo que no sabía es que la exclusiva de su primo y Paola Olmedo la pondría también en el disparadero.

Rotunda y con las ideas muy claras, la hija de Terelu Campos aseguraba que no iba a participar "en esto" y que se quería mantener al margen de cualquier polémica que se originase en el seno de su familia.

La influencer se ha convertido en la gran protagonista que la firma Munich ha organizado en un conocido local de Madrid. Como no podía ser de otro modo ha tenido que enfrentarse a las polémicas que rodean a su familia. Lo ha hecho con sinceridad, reconociendo lo mal que se lo ha hecho pasar la prensa desde que su relación con el hijo de Mar Flores a mediados de febrero: "Estoy fenomenal, muy contenta y tranquilísima, estoy genial porque yo paso de todo, ya lo sabéis. Sobre 10 estoy de 8, pero cuando os veo (en referencia a los reporteros) me entra como así una cosa mala... han sido meses complicados". "Me teniáis hasta el gorro de verdad, me seguís teniendo, pero lo de estos meses ha sido... Yo no he visto una cosa igual en mi vida", confiesa.

"¿Tú sabes lo que es que no te dejen vivir?"

"La clave es aguantar. Me da miedo decir si ahora estoy más tranquila porque a ver si vais a volver todos como vamos... no no. A ver si vais a volver a fastidiarme la vida otra vez porque no nos dejáis vivir. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es que no te dejen vivir? Ni un momento, que no puedas tener una relación normal", añade. Según recoge Europa Press, parecía más tranquila después de que se haya consolidado su relación con Carlo.

En el ojo del huracán ahora está su tía Carmen Borrego tras los ataques de Edmundo Arrocet en '¡De viernes!', aunque Alejandra deja claro que no tiene nada que decirle al que fue pareja de su abuela durante seis años: "Que haga lo que quiera. Yo no soy quien para decirle a la gente lo que tiene que hacer. Su versión chirría a mí y a todo el mundo porque ha cambiado de versión, se deja mál el mismo". "Yo tampoco hablo, entonces no creo que tenga mucho más que decir" ha afirmado, asegurando que "no está respetando" para nada la memoria de María Teresa Campos.

Y si Bigote la llamase para tener una conversación con ella y explicarle por qué primero dijo que era la única que visitaba a su abuela, y ahora asegura que nunca iba a verla, Alejandra "no" hablaría con él. "No entro en ese juego, de verdad, yo no quiero tener nada que ver con estas cosas, y es que no entro en este juego. La familia duele pero me duele en mi casa" sentencia.

"O sea, ¿estamos tontos?"

Intentando mantenerse al margen de la guerra entre Carmen y José María Almoguera, la hija de Terelu ha respondido echando balones fuera cuando le hemos preguntado cómo está su relación con su primo: "Todo fenomenal. ¿Qué quieres que te diga? ya está". A continuación, ha revelado que este fin de semana iba a cenar con él. Y al segundo, dándose cuenta de lo que había dicho, aclaraba que "no". "No voy a cenar con él. O sea, estamos tontos, pero ya está. ¿Qué queréis que os diga? Pues yo te digo que no tengo nada que decir al respecto, ¿te parece bien?" ha zanjado incómoda.

Sin nada que decir sobre el idilio exprés entre la ex de Carlo, Jeimy Báez, y Yulen Pereira porque "no tienen nada que ver conmigo", Alejandra ha dejado claro que su relación con el actor marcha a las mil maravillas, aunque por el momento no piensa en boda: "Las tonterías que tenéis" ha exclamado.