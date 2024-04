Bertín Osborne se sincera: "Han sido meses muy duros, pensaba que no iba a salir del hospital"

Bertín Osborne lleva tres meses fuera de los escenarios como consecuencia de su delicado estado de salud por el COVID persistente que padece. El cantante está dispuesto a retomar su agenda de conciertos y ha concedido una entrevista a Saray Fajardo, en el Levante-EMV, en la que revela como está viviendo estos momentos. El artista actuará en los Jardines de Viveros, en Valencia, el próximo 21 de julio, aunque ya ha ofrecido un pequeño recital con piano, "nada que ver con un concierto de los que hago yo", reconoce el cantante.

"Como llevaba así tres meses mal, pues para mí fue importante poder salir ayer y hacerlo bien", declara Bertín, que ha pasado tres meses "tremendos", con cambios de tratamientos "cada dos o tres semanas".

El artista, que siempre ha sido muy activo, ha admitido que no quería hacer nada y que ha estado en la cama muchos días, "cosa que yo jamás he hecho", confiesa, al tiempo que reconoce que ha vivido momentos "muy duros". "Pensaba que no iba a salir del hospital", afirma.

El cantante se ha pronunciado en la entrevista por la polémica carta del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. "Yo creo que debe haber más cosas detrás, pero que ya las sabremos en algún momento", confiesa el artista, que considera que el futuro del país "lo tendremos que decidir nosotros".

Bertín Osborne ha hablado, como no, de música, reconociendo que, para él, las canciones antiguas son mejor que las de antes. Sobre si tiene algún artista español favorito, Bertín califica de "brillante" a Pablo López, y como artista "de toda la vida" a Sabina.

También se ha referido a su faceta televisiva y, preguntado sobre el fichaje de David Broncano por RTVE, el cantante admite que "no tengo ni la menor idea, porque no sé qué opinar al respecto". "No puede ser todo este follón que se ha organizado por fichar a un comunicador", declara el artista, que piensa que tiene que haber "algo más detrás".

El artista también ha confesado que no estará muchos años sobre los escenarios o con proyectos televisivos, ya que, "más pronto que tarde me dedicaré a mis temas, mis asuntos, mis negocios". Y sobre el amor, el galán cree que es complicado saber si se está enamorado, aunque piensa que "yo sí lo he estado, lo que pasa es que no puedo asegurarlo porque la vida te demuestra otras cosas".