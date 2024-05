Gabriela Guillén, la expareja de Bertín Osborne, no gana para disgustos. La paraguaya ha tenido que hacer frente hace unos días a las críticas de una señora que la increpó por la calle. La modelo, que ha estado con su familia en Paraguay, está volcada en el cuidado de su bebé y ha estallado públicamente. "Qué imbécil, le voy a dar una leche" afirmaba nerviosa, según recoge Europa Press.

La joven ha explotado, ya que desde que se convirtiera en madre el pasado 31 de diciembre, no ha parado de recibir descalificaciones, sobre todo en redes sociales. Guillén ha dejado claro en reiteradas ocasiones que está sacando sola adelante al hijo del cantante, al que ha demandado para que se haga las pruebas de paternidad.

"Estoy bastante cansada e indignada de volver a lo mismo. Yo estaba bastante arropada con mi familia. Estaba en mi finca allí en Paraguay, donde estoy divinamente y vengo y se me toca las narices, se meten conmigo por ser madre soltera y tener un hijo de una persona famosa y no lo voy a consentir", ha explotado en conversación con el programa 'TardeAR'.

"Yo lo único que he hecho es trabajar. No le debo absolutamente nada a nadie. Están diciendo que me están ayudando, pero yo hasta ahora no he visto un céntimo de nadie", ha asegurado, lanzando un 'zasca' a Bertín, que hasta el momento, y a pesar de que el niño tiene casi cinco meses, se ha desvinculado completamente.

A punto de reincorporarse a su trabajo en una clínica estética tras su baja maternal, Gabriela asegura que está recibiendo una "ayuda del Estado" por su maternidad.

"Quien tenga hijos sabe lo que cuesta mantenerlo, no es 1.000 o 2.000 euros, cuesta más". "Lo voy a sacar adelante, como si tengo que trabajar de 'chacha' para complementar" ha sentenciado indignada, dejando claro que no se le van a caer los anillos y hará lo necesario para dar lo mejor a su niño.