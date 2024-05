Kiko Matamoros carga contra las Campos por su acercamiento a Makoke: "La mayor traición..."

A Kiko Matamoros le rodea la polémica constantemente. Hace un mes su hijo Diego recurrió a sus redes sociales para compartir cómo estaba viviendo su momento actual y el revés que dio en las últimas semanas. El texto comenzaba reconociendo que es una tarea ardua la de compartir una noticia tan difícil como lo es una ruptura y más, confirmando que ha había sido él quien había tomado la decisión de poner punto y final a su historia: "Me encuentro ante la difícil tarea de compartir con vosotros un cambio significativo en mi vida personal. Después de mucha reflexión y consideración, fui yo quién tomó la decisión de terminar mi relación con Marta. Aunque esta decisión marca el final de nuestro capítulo como pareja, quiero que sepáis que seguimos compartiendo nuestro hogar y nuestra vida con mucho cariño y respeto mutuo".

Kiko no ha tardado en cargar contra Alejandra Rubio primero y después contra las Campos. Este jueves ha asegurado que su decepción no ha sido únicamente con la hija de Terelu, también con su madre por "no entender ciertos movimientos de los últimos meses".

Cuando pensábamos que la relación de Matamoros con las Campos seguía siendo como siempre, parece que pasa por su peor momento, porque tras recalcar esta tarde que tiene mucho respeto al Padre de Alejandra, María Patiño le preguntaba el porqué al padre y no a Terelu Campos, según ha recogido Europa Press. Ha sido en ese momento cuando el colaborador de televisión ha confesado que "a su madre no la respeto" porque "ha habido ahí un acercamiento extraño, porque si yo digo lo que Terelu me decía de determinada persona (Makoke) se escandaliza todo el mundo y los epítetos que le dedicaba"... asegurando que "de Makoke no ha hablado, pero sí me consta un acercamiento y un cambio de posición".

Mensaje en directo

Este sería el motivo por el que Matamoros ha acabado con la relación que tenía con las Campos, ya que con la hija, el motivo ha sido el mismo añadiendo también comentarios que hacía de su hija. Además, Kiko ha hablado también sobre el mensaje que le envió ayer en directo Alejandra y ha desvelado que lo borró, pero él antes de eso, le hizo captura de pantalla... explicando que en el mismo había frases ridículas como que seguía estando en la nevera de su casa una fotografía de ambos.

Esta claro que el colaborador no perdona que las Campos hayan tenido un acercamiento con Makoke, de hecho lo ha calificado como "la mayor traición" por parte de Terelu ya que, aunque ignora porque lo ha hecho, supone que ha sido "por lo mismo que se acercaba a cualquiera que se acercaba a la hija, para darle cobijo".