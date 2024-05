Sale a la luz la verdad en la relación entre Carlo Costanzia y Alejandra Rubio: "Entrar en guerra"

Jeimy Báez, exnovia de Carlo Costanzia, se sienta esta noche en el plató de '¡De viernes!' para responder a la entrevista que el hijo de Mar Flores dio hace una semana en el mismo programa. A pesar de que el actor apenas habló de ella, sí aseguró que le había dolido cómo le echó de un piso que estaba a su nombre y cómo le 'quitó' la pulsera telemática, provocando que tuviese que volver a dormir en prisión.

Una entrevista en la que Jeimy intentará desestabilizar a Carlo y su relación con Alejandra Rubio, y de la que ya hemos podido ver un adelanto: "Yo creo que no están enamorados, por lo menos él no. Conozco a Carlo, él es así, todo lo hace muy bonito. Yo me reconozco en Alejandra, porque yo también lo he defendido así y me he visto así, a capa y espada" ha afirmado.

Unas declaraciones a las que Alejandra respondía en 'Así es la vida', dejando claro que aunque no piensa "entrar en guerra" con Jeimy porque no le "interesa para nada", "si estamos juntos será por algo. A ver si va a venir una persona a dejarme de que yo no me entero de cómo va la vida o tal, ya te digo yo que no. Soy una tía con mucha personalidad, tengo las cosas muy claras y tonta no soy" ha sentenciado.

Más escueto se ha mostrado Carlo, que en lugar de responder a su ex y confesar si está o no enamorado de Alejandra, la ha castigado con el látigo de la indiferencia mientras mascaba chicle entre aspavientos y se ha limitado a asegurar que no le importa en absoluto que Jeimy vuelva a televisión para hablar sobre él: "Que cada uno se gane la vida como quiera" ha afirmado despreocupado.

De lo más sonriente, el hijo de Mar Flores ha aclarado que si no habla es "porque tú no me pagas" -le ha espetado al reportero-, confirmando con un revelador gesto que no tiene ningún miedo a lo que pueda contar la influencer sobre él.