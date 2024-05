Tamara Falcó contra las monjas de Belorado: “Desde Roma tienen que mandar un exorcista”

Las monjas clarisas de Belorado han captado la atención de los medios desde que el pasado martes emitieran un comunicado en el que manifiestan su desacuerdo con la Iglesia Católica actual. Expresaron su fidelidad a Pablo de Rojas y rechazaron a todos los papas posteriores a Pío XII. Este conflicto tiene sus raíces en una disputa inmobiliaria sobre la compra del monasterio de Santa Clara en Orduña. Acordaron pagar 1,3 millones de euros pero solo desembolsaron 100.000, lo que ha generado un conflicto con las clarisas de Vitoria.

El escándalo ha escalado rápidamente, involucrando acusaciones de sectarismo, apariciones en diversos programas de televisión, y una venta masiva de sus populares dulces. El último en abordar este tema fue "El Hormiguero" en su tertulia de actualidad del jueves 16 de mayo, donde Tamara Falcó, conocida por su profunda religiosidad y su pasado interés en convertirse en novicia, se pronunció al respecto.

Durante el programa de Antena 3, la marquesa de Griñón no dejó lugar a dudas sobre su posición: "Creo que desde Roma tienen que mandar a un exorcista rápidamente", dijo entre risas, subrayando su postura. Pablo Motos, el presentador, le preguntó con tono sarcástico si compartía la perspectiva de las monjas de Belorado, a lo que Falcó respondió contundentemente: "Existe un voto de obediencia. Si no están de acuerdo, lo más normal es que se salgan de la Iglesia. Pero montar tu propia Iglesia en el convento que te ha dado la Iglesia... no tiene mucho sentido. Habría que hablar con ellas sobre el Derecho Canónico".

Al no tener más detalles sobre el tema, el presentador cambió de rumbo, indagando sobre la experiencia personal de Falcó con la vida monástica. Ella se sinceró: "Sí, visité varios conventos, pero no sentí que ese fuese mi sitio. Había escuchado testimonios de muchas religiosas que sentían una voz interior diciéndoles que ese era su lugar, pero a mí no me pasó. Visité tres, cuatro y hasta cinco conventos, y al no escuchar esa voz interior, pensé que quizá eso no era lo mío".

Para concluir, Falcó compartió una anécdota sobre una amiga que no llegó a ser novicia: "Pasó todo el proceso y al final la madre superiora le dijo que pensaba que aquello no era lo suyo. Ahora ha formado una familia preciosa". Con estas palabras, dejó claro que su vocación religiosa no se materializó, pero encontró su camino en la vida laica.

Este caso ha generado un intenso debate en torno a la obediencia que deben las monjas a la Iglesia. Y es que aunque Tamara no esté de acuerdo, mucha gente las apoya en su revolución.