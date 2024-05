Tamara Falcó habla de su divorcio: "Íñigo fuera, adiós"

Tamara Falcó e Íñigo Onieva no hay semana que no tengan que hacer frente a una nueva polémica. Tras meses hablando de rumores de separación, las redes empezaron a arder ante un posible embarazo de la marquesa de Griñón y su marido.

Sin embargo, la hija de Isabel Preysler, tras semanas jugando al despiste, acababa por confesar que no estaba esperando un hijo. Ahora, la colaboradora de El hormiguero ha compartido en la tertulia del programa en la que también participan Luis del Val y su mujer, Nuria Roca, se atrevía a sacar un tema espinoso para su pareja y se atreve incluso a hablar de un posible divorcio del empresario madrileño.

Divorcio

Pablo Motos ha recibido este jueves a Salva Reina y Adriana Torrebejano, quien comentó algunos de los momentos más complicados de su infancia. Los dos, con mucho humor, presentaron en 'El hormiguero' su nueva serie y explicaron cómo habían vivido el rodaje de la misma.

Posteriormente, como cada jueves, tuvo lugar la tertulia con Juan del Val, Nuria Roca, Tamara Falcó y Cristina Pardo. En este espacio, los colaboradores de 'El hormiguero' comentan la actualidad, principalmente política, aunque también aprovechan para hablar de aspectos más personales y de su vida privada; así como para expresar sus opiniones ante temas virales.

A lo largo de la conversación de esta semana, ha saludo a relucir los repartos en caso de divorcio entre las parejas, ya que para muchas familias sevillanas, las casetas de la Feria de Abril son foco de disputa cuando finaliza una relación. De este modo, Tamara Falcó se ha sincerado sobre la condición que tendría que asumir en caso de separarse de Íñigo Onieva.

Sin necesidad de ser sevillana, Tamara Falcó también pertenece a clubs y en caso de separase del empresario, su actual marido tendría un problema. “Soy socia de un club. Ahora me he casado y si Íñigo quisiera formar parte de ese club, paga una cifra”, ha expresado. Además, el hecho de abonar la cuota no le asegura formar parte del exclusivo club en caso de divorcio. “Pero si nos separamos, se fastidia y el club se queda el dinero y Íñigo fuera, adiós”, ha continuado, desvelando una de las condiciones de su matrimonio con mucho amor.